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越南国会主席陈青敏会见俄罗斯联邦委员会主席马特维延科

据越通社特派记者报道，在出席各国议会联盟第152届大会期间，越南国会主席陈青敏于当地时间4月17日上午在土耳其伊斯坦布尔会见俄罗斯联邦委员会主席瓦莲京娜·马特维延科。

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越南国会主席陈青敏会见俄罗斯联邦委员会主席马特维延科。图自越通社

越通社伊斯坦布尔——据越通社特派记者报道，在出席各国议会联盟第152届大会（IPU-152）期间，越南国会主席陈青敏于当地时间4月17日上午在土耳其伊斯坦布尔会见俄罗斯联邦委员会主席瓦莲京娜·马特维延科（Valentina Matviyenko）。

会见时，陈青敏强调，俄罗斯是越南的可靠伙伴，并将发展与俄罗斯的全面战略伙伴关系视为越南对外政策的首要优先之一。他强调，议会渠道的合作日益重要，有助于巩固政治与法律基础，促进两国全面合作提升到新高度。

陈青敏建议双方深化政治、外交及议会的合作，加强各级代表团互访，为俄罗斯联邦委员会主席访越及陈青敏主席访俄，旨在共同主持于2026年举行的两国议会间合作委员会第5次会议做好准备。越南国会将促进立法与监督工作，为落实两国战略合作协议提供法律框架。

瓦莲京娜·马特维延科祝贺越南成功举行第十六届国会选举，并选出新一届领导班子，领导越南步入新发展纪元。她表示，越南是俄罗斯在东南亚地区的最可靠的伙伴，并重申，俄罗斯联邦议会将继续为促进两国双边关系作出积极贡献。

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越南国会主席陈青敏会见俄罗斯联邦委员会主席马特维延科。图自越通社

她高兴地表示，俄罗斯诸多地方愿意与越南各地建立关系，并建议双方加强在能源、油气、核电等领域合作，同时重视人文合作，促进民间交流、教育培训、旅游和文化交流，从而增进两国人民之间的相互了解与友谊。

双方高度评价两国立法机关高层和各级别代表团的互访频繁，以及在 IPU 等多边议会论坛上的紧密协作；并相信两国立法机关间的战略对话与政府间对话机制将不断得到加强；同时强调，将推动早日续签两国友好议员小组的合作协议。

值此机会，陈青敏强调，越南国会将俄罗斯联邦委员会主席对越南进行正式访问视为两国立法机关合作的重要发展里程碑。瓦莲京娜·马特维延科相信此次访问将推动两国及两国立法机构的关系向深厚、高效、可持续的方向不断发展。（完）

越通社
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