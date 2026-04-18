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越南政府总理黎明兴：“刑警”永远是人民的靠山

4月18日上午，越南政府总理黎明兴出席了由公安部党校、公安部在首都河内举行的公安部刑事警察力量传统日80周年（1946年4月18日 - 2026年4月18日）纪念仪式暨胡志明勋章授勋仪式。

越南政府总理黎明兴出席公安部刑事警察力量传统日80周年纪念仪式。图自越通社
越南政府总理黎明兴出席公安部刑事警察力量传统日80周年纪念仪式。图自越通社

越通社河内——4月18日上午，越南政府总理黎明兴出席了由公安部党校、公安部在首都河内举行的公安部刑事警察力量传统日80周年（1946年4月18日 - 2026年4月18日）纪念仪式暨胡志明勋章授勋仪式。

越共中央政治局委员、公安部部长苏林大将，中央各部委局及各省市领导出席活动。越共中央总书记、国家主席苏林致贺信并送花篮祝贺。

在80年的建设、战斗与成长历程中，刑警力量始终绝对忠于党、忠于祖国，全心全意为人民服务。在抗法、抗美两场抗战中，刑警力量与人民公安各力量并肩同行，坚决同各类犯罪作斗争，捍卫后方，维护安全与秩序，为同全国军民一道战胜侵略者、保卫革命政权、保护人民生命财产、解放民族及建设和保卫祖国做出了重要贡献。

纪念仪式上，黎明兴总理代表党和国家领导人向公安部刑警力量授予胡志明勋章；向刑警力量所属的6个集体和个人授予武装力量英雄称号。值此机会，公安部刑警局荣获一等战功勋章；此外，刑警力量在预防和打击社会秩序犯罪工作中的80名典型代表也荣获了表彰。

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黎明兴总理向公安部刑警力量授予胡志明勋章。图自越通社

黎明兴总理在活动上发表讲话时指出，历经80年的建设、战斗与成长，刑警力量以对党和国家的绝对忠诚、对祖国和人民的尽职奉献，谱写了一曲壮丽凯歌。刑警力量用了汗水、智慧、胆略、投身精神，并付出牺牲，克服了一切艰难险阻，圆满完成了各项任务，并立下了赫赫战功与卓越成就。

黎明兴总理代表党和国家领导人，对刑警力量在过去80年历史进程中所取得的特别卓越的成绩与结果表示热烈祝贺和表彰，并强调，我国正步入新时代，同时正履行多项战略任务：既要实现快速且可持续发展，又要保持政治社会稳定，坚定维护独立主权，保障安全秩序，为国家发展营造和平稳定的环境。

黎明兴总理要求刑警力量集中贯彻落实党的方针路线和国家的政策法律，特别是越共十四大关于安全工作的新观点。要强力创新关于安全秩序的思维与认知，既要做好犯罪防范与打击工作，维护人民生活的平安与幸福，又要为经济社会发展创造最为便利条件。

刑警战士必须拥有一颗炽热的心，去爱护、怜悯和保卫人民；拥有一个冷静的头脑，保持清醒、客观、人文精神并坚持法律至上；坚持干干净净做事、清清白白做人；迈开坚实脚步，扎根基层、贴近实际；拥有开阔的智慧，精通科技、法律和外语。

越南政府总理黎明兴

黎明兴总理强调，党、国家和人民始终对人民公安力量，特别是刑警力量寄予厚望，希望刑警力量继续发挥先锋作用，在打击犯罪中保持锐利、机智与勇敢；不仅要善于破案，还要善于预防、善于参谋、善于动员群众，并善于在人民心中树立模范、人文、正直的人民公安战士形象。

“刑事警察”这一称谓，应永远是人民信赖的靠山、法律尊严的体现，以及一切罪恶与犯罪分子眼中令其胆寒的威慑。（完）

越通社
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越南—新纪元

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