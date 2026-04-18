海警第四区司令部强化后勤，提升官兵生活质量

越南海警第四区司令部肩负着管理、执法和维护祖国西南海域主权的重任。由于驻扎在沿海盐碱沙地，加之气候恶劣，舰船又需长期在海上执行任务，后勤保障工作面临诸多困难。然而，凭借主动性和创造力，这里的官兵将海边沙地变成了绿色菜园，实现了新鲜食品的自给，为部队安心执行任务提供了坚实支撑。

为了保障官兵健康，海警第四区司令部始终把后勤工作放在首位。这种灵活创新体现在许多具体做法上，例如在舰船舷侧进行鱼笼养殖。

海警第四区司令部第401海队707艇艇长裴国攒中校：“这个鱼笼是我们自己焊接的。出海时，如果捕到手指大小的小鱼，就带回来放进笼里养殖。鱼的饲料也来自海上钓到的鱼。养了一整年，鱼才长成现在这样，用来改善官兵伙食。每天训练之余，大家都会花1小时进行生产活动，照料动植物也能帮助大家在高压工作后放松身心。”

从最初只有指尖大小的天然鱼苗，在海军官兵的精心照料下，逐渐成长为就地供应的新鲜食材。虽是小小的模式，却意义重大，为全单位的生产自给探索出一条有效路径。

生产自给是军队的一项制度性要求。但对第401海队来说，最大的困难是土地十分有限。为此，部队们充分利用每一寸空地改造为菜园和养殖区。

海警第四区司令部第401海队队长黄仲准中校：“对于长期出海的舰船来说，生产自给活动能帮助单位实行自给自足。尽管场地有限，但在上级关心支持下，我们进行了合理规划，将养殖和种植分区管理，实现食品来源多样化，提高官兵生活质量。”

第401海队指挥员的灵活举措已有效解决了土地不足的问题。如今，除了海上的鲜鱼，官兵还拥有岸上的绿色蔬菜和鸡肉，确保食品供应，基本实现自给。

官兵们的汗水“驯服”了沿海盐碱沙地，将困难转化为保障日常伙食的绿色菜园。全单位的坚持不懈也带来了切实成果。海警第四区司令部的生产自给工作已不再是零散活动了，而是发展成为有组织、有规模的运动，并取得显著成效。

海警第四区司令部后勤—技术部门副主任范文长中校：“2025年及2026年第一季度，单位生产自给成果都达到并超过指标。目前维持3个温室，总面积近3000平方米，每年可提供约30吨蔬果，饲养约100头白猪、数千只家禽，并开展野猪养殖。特别是，从2026年第一季度起，集中加工组投入运行，用于屠宰、制作豆芽、腌制蔬菜等。即使海况恶劣、船只无法出海，我们仍能为食堂和执行任务的舰船提供新鲜食品。”

餐桌上一份份营养均衡、安全卫生的饭菜，正是海警第四区司令部官兵辛勤付出的最好见证。实现口粮自给自足，是每一艘舰船、每一名官兵安心出海、圆满完成守护祖国西南海域主权任务的坚实后盾。（完）