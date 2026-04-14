越南进出口延续正增长势头

2026年第一季度，越南进出口活动继续保持稳中向好的增长态势，进出口总额接近2500亿美元。在全球经济不确定性依然较多、尤其是中东地区地缘政治紧张局势加剧的背景下，这一成绩显得尤为亮眼。

其中，出口额预计接近1000亿美元。加工制造类商品持续发挥主导作用，贡献达878亿美元。值得关注的是，共有10类商品出口额超过20亿美元，占全国出口总额的73.7%。

这一表现表明，在国际市场波动加剧的环境下，越南企业展现出较强的适应能力和抗风险韧性。

越南水产加工与出口协会副秘书长黎恒：“为突破市场壁垒、拓展发展空间，企业需主动保障原材料供应，并灵活应对市场变化。同时，工贸部及驻外商务机构在促进贸易往来和加强国际合作对接方面发挥着重要支撑作用。”

在巩固美国、欧盟等传统市场的同时，不少企业正加快开拓东盟、日本等潜力市场，以推动市场多元化布局、降低经营风险。

越胜牛仔有限责任公司董事长范文越：“我们已适度下调对美欧市场的出口比重，同时加大对东盟、日本等市场的开发力度。此外，公司正推进结构调整与生产优化，以更好适应新的市场需求。”

尽管挑战依然存在，专家普遍认为，2026年第二季度越南进出口仍有望延续正增长态势。增长动能主要来自稳固的生产基础、外资领域持续扩展，以及对自由贸易协定的高效利用。

越南工贸部进出口局副局长陈清海：“当前困难是各国普遍面临的共同挑战，但压力也正转化为推动企业创新发展的动力，促使企业探索差异化路径、提升核心竞争力。工贸部将通过推进自贸协定谈判及组织贸易对接活动，持续为企业拓展市场创造有利条件。”

越南统计局局长阮秋香：“尽管第一季度贸易逆差超过36亿美元，但约94%的进口额用于生产，反映出国内生产需求依然旺盛，这是支撑未来增长的积极信号。”

在此背景下，贯彻落实关于国际融入的第59号决议精神，持续完善促进生产与出口的政策体系尤为关键。特别是高效利用自由贸易协定、推进市场多元化、提升本地化水平以及发展绿色出口，被视为实现2026年出口增长目标的关键路径。（完）