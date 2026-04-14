2026-2030年阶段优秀博士生资助计划获批

越通社河内——4月13日，科学技术部部长武海军签署第2103/QĐ-BKHCN号决定，批准2026-2030年阶段优秀研究生资助计划（Vietnam Research Excellence Fellowship – VREF）。该计划的颁布旨在将党的各项主张落到实处，其中包括越共中央政治局2024年12月22日颁布关于国家科学、技术、创新及数字化转型突破性发展的第57-NQ/TW号决议，以及2025年8月22日关于教育培训发展的第71-NQ/TW号决议。



打造顶尖的科学家队伍



根据决定，研究生被确定为核心的科研力量，是科学技术和创新领域实现突破的直接驱动力。投资培养优秀研究生不仅是人力资源开发的解决方案，还是具有创造性的战略投资，旨在打造一支有能力引领国家发展的顶尖科学家队伍和技术专家团队。



该计划的实施方向是从“支持培训”转向“卓越研究投资”，调集资源，优先发展战略性技术领域，同时确保其他科学领域的均衡发展。此外，还采用透明、竞争性的选拔机制，实行结果导向性评估，将资助与具体产出挂钩；鼓励企业与科技组织开展共同出资合作，加强“国家-研究院/学校-企业”三方联动，并扩大国际合作。



该计划的目标是支持优秀博士生执行突破性研究任务，优先资助具有创造核心技术和开发战略性技术产品潜力的课题；从而培养出一支能力卓越、具备独立研究能力的青年科学家队伍，助力提升国家技术自主能力和国际竞争力。



最高资助额度每年达10亿越盾



该计划的参与对象为符合规定条件，其研究课题旨在掌握并创造核心技术、并与战略性技术产品开发紧密挂钩的博士生；或者是在其他科技领域执行具有创新性和突破性的卓越研究任务的研究生。参与单位需为在人力资源、基础设施、研究与管理能力方面具备充足条件，能按规定组织、支持及管理研究生的高等教育机构、研究院和科技组织。



国内外科学家、专家将参与指导或共同指导；相关企业和组织将按法律规定出资、协同研究、接收、应用及商业化研究成果。



2026-2030年阶段优秀博士生资助计划使用国家预算；同时，最大限度动员国内外企业和组织的社会化资源。



国家预算对每名研究生的年度资助额度不超过10亿越盾，资助期限最长为3年。必要情况下，研究任务可考虑延期，但延长期限不得超过2年，且不增加国家预算的资助经费。（完）

越通社