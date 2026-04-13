贯彻落实越共十四届二中全会决议全国会议：聚焦2026-2030年五年经济社会发展计划

越通社河内——在13日上午举行的研究、学习、贯彻落实越共十四届二中全会决议全国会议上，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央政策与战略部部长阮青毅就越共十四届中央委员会4月2日发布关于2026-2030年5年经济社会发展计划、国家财政、公债借贷偿还、中期公共投资与实现“两位数”增长目标的第18-KL/TW号结论作了专题报告。



阮青毅强调，2021-2025年，尽管世界形势错综复杂，但在党的坚强领导下，越南仍取得了许多重要成就，包括完成并超额完成26个主要指标中的22个，其中社会指标全部达成；宏观经济保持稳定，2025年GDP增长率达8.02%；经济规模从2020年的3460亿美元增至2025年的5140亿美元，全球排名上升5位，位列第32位； 2025年人均GDP达5026美元，是2020年的1.4倍，步入中等偏上收入国家行列。



2026年至2030年，越南设定的目标是实现快速且可持续发展，到2030年成为拥有现代工业、中等偏上收入的发展中国家，进入全球前30大经济体，年均GDP增长率达到10%以上，坚持保障宏观经济稳定、抑制通货膨胀，确保经济运行在合理区间，全面提升人民生活质量。越南的目标还涵盖体制、人力资源、文化、社会、环境、基础设施、科学技术、创新、数字化转型、国防、安全和外交事务等其他领域。



因此，阮青毅指出，第18号结论明确了有关经济社会、国家财政、公债借贷偿还、中期公共投资等领域的四个关键任务和解决方案。



其中，2026-2030年五年经济社会的任务包括统一思维，革新治理方式，力争实现“两位数”增长目标，完善同步、现代、竞争的发展体制，调整增长模式，以科技、创新和数字化转型为动力，加强各部门和领域结构调整，发展新企业和新经济模式，将促进增长与保障宏观经济稳定、抑制通货膨胀和确保经济运行在合理区间相结合，释放与实现供应链和资金来源多样化，发展先进、富有民族特色的越南文化，建设越南人准则，实现国家教育体系现代化，提高培训质量，吸引和利用人才，发展同步现代的基础设施体系，促进城镇化和城市发展等。



国家财政的任务包括高效管理国家预算，建设现代、透明的税收系统，挖掘新财源，最大限度减少行政办公中心的建设，为发展事业有效调动和利用一切资源。



公共债务的任务包括将保障国家财务安全，维护公共债务安全，重点加强风险管理，提高公共债务信息的调动、使用和报告的透明度。



中期公共投资的任务包括贯彻“集中、重点、不分散”原则，集中投资于国家重点重要任务，2026-2030年阶段项目数量较上一阶段至少削减30%。以公共投资带动私人投资，加强公私合作，提高公共投资使用效率，将ICOR系数降至4.5-4.8。



除上述重点任务和解决方案外，越共中央委员会还要求继续有效地执行越共十四大决议和中央委员会、中央政治局、中央书记处各项决议和结论。



阮青毅强调，为使第18号决议迅速落实到处，并发挥实效，促进经济社会快速且可持续发展，努力实现两位数增长，需要各级部门和各地方政府主动、快速、灵活且有效落实该决议，为企业和各阶层人民积极参与提供便利条件，为实现国家共同目标作出贡献。（完）

越通社