📝时评：健全人事配置——提升国家治理与发展的杠杆

越通社河内——2026-2031年任期之初，标志着从中央到地方干部工作的一次同步、坚决的转变。越南党、国家高层领导干部的健全，以及多个机关、地方干部的调配、轮换和任命，不仅满足了当前形势的要求，也为国家新发展阶段奠定了重要基础。



越南第十六届国会第一次会议选举了国家主席、政府总理，并批准了政府总理关于任命2026-2031年任期各副总理、部长和政府成员的建议。此后，各项任命决定随即公布，完善了新一届政府机构，共有23名成员，包括政府总理、6位政府副总理、16位部长和部级机关首长。



与此同时，越共中央政治局、书记处连续部署了对多个重要机关（如中央组织部、中央办公厅、中央政策与战略部）主要负责干部的调动、分工和任命决定；健全了政府党委和国会党委；任命了最高人民法院领导；调动了若干地方的主要干部。



人事健全工作有序、严谨地进行，选拔了政治立场坚定、道德品质好、能力突出、经过实践锻炼、符合新形势任务要求的干部。



越共中央总书记、国家主席苏林在公布各项决定的会议上发表讲话时强调，2026-2031年任期在特殊背景下进行，既是落实党的十四大决议的第一个任期，也是决定越南能否跃升至新发展高度的关键阶段。



国家步入新发展阶段，基础虽已巩固，但也面临诸多交织的挑战。据此，提出的要求是：增长质量必须更高，基于生产率、科技和创新；竞争力必须显著提升；战略自主能力必须牢固加强；国家治理的效力、效率必须提升到更高、更现代化的水平。



苏林明确指出，本任期不仅是延续，更必须是向更高发展台阶的跨越，最终成果必须以人民的生活质量以及国家的地位和威望来衡量。



苏林对政府及整个行政系统提出要求，指出首要任务是营造发展环境，开辟增长空间，创造增长新动力，提高组织实施能力。政府必须特别专注于维护宏观经济稳定、巩固各大平衡、良好控制风险的要求，同时必须创造新的增长动力；务必实现高且可持续的增长目标。要提高组织落实党的决议、国会决议和国家法律的能力，使法律和决议更快、更透明、更一致地走进生活；让人民、企业对投资、创新和正当经营感到放心；使每一项国家管理决策都成为促进发展的因素。

越南政府总理黎明兴宣誓就职。图自越通社

政府必须活动统一、顺畅、有力有效、有纪律、有规矩；言行一致；明确责任人、明确任务内容、明确完成时间、明确责任划分、明确权力范围、明确产出成果。政府每位成员必须是在其负责领域中担负国家责任的人。每个部委必须超越本部门的局部思维，必须将国家共同利益、经济总体效益、人民和企业的便利放在首位。



特别要求将科技、创新和数字化转型作为新增长模式的基础，这被强调为贯穿性的方向，不仅是科学行业自身，而且是整个政治体系和经济体系的方向。



与此同时，要求大力改善营商投资环境，确保经营自由权、财产权、平等竞争权、依法获取资源和机会的权利；消除“要政策”机制、刁难勒索行为和非正式费用，建立人民和企业的信心。



在国会党委的人事健全工作中，苏林强调，这是加强党对国会直接、全面领导的具体步骤，确保国会充分、正确、有效地履行其三大重要职能：立法、最高监督和决定国家重大事项。



苏林指出，完善体制是首要任务，是“突破口中的突破口”。国会党委的活动质量将直接决定体制的质量，从而决定国家发展的速度和质量。提出的要求是：打通所有堵点，建树发展，使体制成为竞争优势，满足新时期国家发展的要求。在所有活动中贯彻“以民为本”的观点。



每位国会代表必须“主动走进生活”，倾听来自人民、企业哪怕是最微小的问题；将人民的呼声转化为立法内容，转化为质询、监督和决定国家重大事项的依据；以人民的信任和人民生活的实质性改善作为每位代表和国会的最高衡量标准。按照科学、透明、责任明确的方向革新国会党委的领导方式；强力从流程领导转向结果领导，以实质结果作为衡量尺度。



越共中央总书记、国家主席苏林颁发政治局关于指定2025-2030年任期政府党委人事的决定。图自越通社

国会主席陈青敏曾表示，决心建设纯洁、强大的国会党委，革新立法思维：从管理转向建树发展；革新监督工作方式：从发现问题转向推动落实；革新政策决定：从短期转向长期，从被动转向主动，从局部转向整体，并与科学技术应用、数字化转型相结合。



党的战略参谋机关、司法系统和各地方干部工作也按照提高质量、效率的方向得到健全。苏林要求建设一支廉洁、正直、守纪的干部队伍；提高个人特别是主要负责人的责任意识；坚决预防和打击腐败、消极现象；确保所有决策客观、公正、为共同利益服务。



在司法领域，任命最高人民法院法官被确定为紧迫要求，旨在提高审判质量，保障公正，满足新时期人民日益增长的期望。



在地方层面，主要干部的调动、任命与快速、可持续发展的要求相结合，要求在革新增长模式、推进科学技术、数字化转型和实现高增长目标方面发挥先锋作用。



当前时期各级人事健全工作不仅是组织机构的要求，更是为新发展征程所做的战略准备步骤。正如越共中央总书记、国家主席苏林所强调的，人民不通过言语来评判，而是通过结果来评判，不听许多承诺，而是看日常生活中实际的变化；每一项国家管理决策都必须成为促进发展的因素。



随着基础的巩固，以及经过有序、同步选拔和健全的干部队伍，对一个行动、革新、高效、引领国家快速可持续发展、跃升至新高度的任期的期望，比以往任何时候都更加明确。（完）