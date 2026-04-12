苏林总书记、国家主席访华有着深刻历史意义与长远战略意义

越通社北京——应中共中央总书记、国家主席习近平和夫人的邀请，越共中央总书记、国家主席苏林和夫人及越南高级代表团将于2026年4月14日至17日对中国进行国事访问。访问前夕，中国对越友好人士、原桂林南溪山医院医护人员于淑惠女士接受了越通社驻中国记者的采访，分享了她本人的深刻印象，并对两国关系给予了积极评价。



于淑惠说：“2024年8月，苏林同志当选越共中央总书记时，他就将首访选定中国。在广州，他接见了我们这些对越友好人士，并和我亲切握手，我至今记忆犹新，深切感受到他珍视中越友谊、共谋双方发展的诚意。”



于淑惠表示，作为中越友好的亲历者、见证者和传承者，她认为两次访问都有着深刻历史意义、现实价值与长远战略意义，充分彰显新时代中越“同志加兄弟”的深厚情谊。从历史维度来看，此次高层访问是对两国传统友谊的传承致敬。



苏林同志履新首站访华，正是对历史初心的铭记，对传统友谊的传承，让中越命运与共的纽带更加牢固。从现实层面来讲，这是深化两国政治互信的关键之举。中越同为坚持社会主义道路的邻国，彼此始终将对方视作周边外交优先方向。



此次访问开展深度战略沟通，坦诚交换发展共识，化解合作分歧，延续两党两国长期友好相处的优良传统，为当下双边各项合作稳步推进保驾护航，也印证中越关系的高水平与战略性。立足长远格局，此次访华有力推动中越命运共同体建设。



当前地区局势复杂多变，这次高层会晤凝聚双向共识，统筹经贸、民生、文旅等多领域合作方向，维护区域和平稳定，必将书写两国互利共赢崭新篇章，为地区繁荣发展注入持久动力。



对未来中越的关系有何期待，中国对越南友好人士认为，作为亲身参与在战争时期援越医疗救助、用热血守护越南伤病员的亲历者，在南溪山医院的八载岁月，是她一生难以忘怀的珍贵记忆。

我始终怀着对越南人民的深厚情谊，对中越两国继续睦邻友好、携手同行，满怀真挚期盼 中国对越友好人士、原桂林南溪山医院医护人员于淑惠



于淑惠期待中越两国赓续患难与共的历史情谊，不断厚植民间友好根基；希望两国深化多领域务实合作，共促互利共赢、携手发展；期盼双方坚守初心、巩固高层互信，不断拓宽在医疗卫生、民生保障、经贸往来、文化交流等领域的合作路径；愿双方始终相互尊重、平等相待，坚守共同理想信念，秉持邻里相处之道，妥善处理分歧、凝聚合作共识；坚持推进具有战略意义的中越命运共同体建设，同向而行、共谋发展。希望中越两国必将长久和睦共处，传统友谊生生不息，携手奔赴繁荣美好的未来。（完）

1968年，受周恩来总理委派，于淑惠和来自北京各大医院的278名医护人员，跨越山海，奔赴广西桂林，组建起桂林南溪山医院，专门救治在战争中的越南伤病员。八年坚守，于淑惠和同事累计救治越南伤病员五千余名，完成手术两千多台，无偿献血近七十八万毫升，用医者仁心筑牢中越民间友谊根基。五十余载风雨兼程，当年，战火铸就的患难真情历久弥坚。



如今，南溪山医院继续发挥中越卫生健康合作交流的桥梁和纽带作用，持续深化对越医疗技术交流和人才培养合作，2025年9月，南溪山医院被授予越南社会主义共和国“友谊勋章”；广西与越南边境四省一市的医疗卫生合作不断升级，携手开辟了多个跨境抢救危重病人的生命通道，共同维护两国及地区公共卫生安全，守护生命、守护健康、守护人民幸福生活。