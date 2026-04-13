越南强调《不扩散核武器条约》作为国际安全架构基石的作用

越通社欧洲——关于《不扩散核武器条约》（NPT）的国际研讨会近日在奥地利首都维也纳举行。各国代表、国际组织及专家学者广泛出席。此次活动由奥地利、哈萨克斯坦和瑞士代表团共同主办，旨在进行深入交流，为即将于4月底在美国纽约举行的《不扩散核武器条约》第十一次审议大会做出准备。



各场讨论会评估认为，当前国际背景给武器控制与核不扩散体系带来了诸多挑战，其中强调了互信下降、地缘政治紧张加剧以及核设施安全保障面临的风险。



越南驻奥地利大使武黎泰煌在研讨会上发言时表示，《不扩散核武器条约》继续发挥着国际安全架构基石的作用；强调了加强成员国之间互信的必要性；主张确保条约三大支柱（即核不扩散、核裁军及和平利用核能）之间的平衡；强调协商一致原则是确保审议大会正当性与有效性的重要基础；呼吁各国体现灵活性和建设性精神，以取得务实成果。



对于具体内容，武黎泰煌大使强调有必要推动核裁军领域的实质性措施，加强透明度、建立互信并降低核风险。在核不扩散领域，他高度评价核查机制的作用；认为各国在符合安全、安保和不扩散标准的前提下，和平利用核技术的权利必须得到保障。他还建议提高审议进程的效率，改进工作方式，并加强履行承诺的责任意识。



值得关注的是，武黎泰煌大使呼吁各国以开放、灵活和建设性的精神参加2026年《不扩散核武器条约》审议大会；强调了核武器拥有国，特别是联合国安理会五个常任理事国（P5）在履行承诺、推动对话及为达成共识创造条件方面的角色与责任。作为《不扩散核武器条约》第十一次审议大会主席，越南愿同所有成员国紧密配合，推动全面、透明、包容的磋商进程，力争取得积极成果，为继续巩固《不扩散核武器条约》对国际和平与安全的作用做出贡献。



此次研讨会为相关各方构建了务实的交流平台，从而增进了共同理解，并明确了2026年《不扩散核武器条约》审议大会的优先事项，旨在实现维护世界和平、安全与可持续发展的共同目标。（完）

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