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越南国会主席陈青敏会见越南驻意大利都灵名誉领事桑德拉·斯卡利奥蒂

越通社特派记者报道，在对意大利进行正式访问期间，越南国会主席陈青敏于当地时间4月12日上午在米兰市会见了越南驻都灵名誉领事桑德拉·斯卡利奥蒂。

越南国会主席陈青敏和越南驻意大利都灵名誉领事桑德拉·斯卡利奥蒂。图自越通社
越南国会主席陈青敏和越南驻意大利都灵名誉领事桑德拉·斯卡利奥蒂。图自越通社

越通社米兰——越通社特派记者报道，在对意大利进行正式访问期间，越南国会主席陈青敏于当地时间4月12日上午在米兰市会见了越南驻都灵名誉领事桑德拉·斯卡利奥蒂。

国会主席表示，此次对意大利的正式访问在越意两国建交50多年、战略伙伴关系建立10余年并取得积极发展成果的背景下进行。两国在政治外交、经贸投资、文化、教育培训、国防安全等各领域开展了务实、全面的合作，并将合作拓展至科技创新、环境保护、应对气候变化等新领域。

陈青敏表示，在会谈中，双方将就推动全面合作的举措、深化越意战略伙伴关系以及力争今后提升双边关系水平等交换意见。他还表示，将建议意方继续创造有利条件，使两国各机构、组织和协会充分发挥桥梁作用，推动务实、高效的合作。

越南驻都灵名誉领事桑德拉·斯卡利奥蒂在会上发言时表示相信，在越共中央总书记、国家主席苏林以及刚得到健全的高层领导人的领导下，越南将成功实施各项战略决策，在自主、自强的经济基础上带领国家进入新的发展纪元。

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会见现场。图自越通社

桑德拉·斯卡利奥蒂分享道，对她而言，越南不仅是历史、知识的研究课题，更是她心中非常特别的一部分。越南是她自1989年起完成学业的地方，正是越南民族的意志和决心成为了她形成政治本领和革命道德的灵感源泉。她从越南学到的最大的教训就是：独立和自由绝不能被牺牲。今天的越南已经成为一个革新、繁荣、和平的国家，并且正在非常积极地推动为所有人建设一个更美好的世界。对她而言，宣传越南国家和人民已经成为一项神圣的义务。

陈青敏对桑德拉·斯卡利奥蒂给予越南的真挚感情表示感谢，同时强调越南党、国家和人民永远不会忘记意大利人民在越南争取民族独立、国家统一的斗争以及国家建设和发展事业中给予的宝贵帮助。

陈青敏对桑德拉·斯卡利奥蒂关于今后继续宣传越南风土人情的各项具体建议表示赞同，并希望名誉领事、名誉领事办公室以及意大利友人继续与越南驻意大利大使馆在社区活动和面向越南的活动中保持密切配合，不断培育友好情谊，成为推动两国合作的重要桥梁。（完）

越通社
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