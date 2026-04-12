☕️越通社新闻下午茶（2026.4.12）

越通社河内——·越共十四大提出了明确要求：决议不仅要正确，更要通过坚决、实质有效的行动来落实，坚决反对形式主义，不让决议出现“迟滞”现象。越共中央总书记、国家主席、中央军委书记苏林在接受媒体记者采访时强调，必须大力革新领导方式，严明执行纪律，加强政治思想工作、检查监督，并组织到底的行动，使十四大决议迅速付诸实践。阅读全文
·4月12日上午，越南国防部第一军区党委、司令部在太原省举行“人民武装力量英雄”称号授予仪式。越共中央总书记、国家主席、中央军委书记苏林代表党、国家和中央军委向第一军区授予这一崇高称号。阅读全文
·4月12日上午，越共中央政治局委员、政府总理黎明兴在河内出席了由中央公安党委、公安部举办的社会治安行政管理警察力量传统日80周年纪念典礼暨胡志明勋章授勋仪式。阅读全文
·4月12日上午，越共中央政治局委员、政府总理黎明兴在广宁省出席了河内—广宁高速铁路项目开工仪式。这是越南首条跨区域高速铁路。阅读全文
·越通社特派记者报道，在对意大利进行正式访问期间，越南国会主席陈青敏于当地时间4月12日上午在米兰市会见了越南驻都灵名誉领事桑德拉·斯卡利奥蒂。阅读全文
·4月12日下午，斯洛伐克共和国总理罗伯特·菲佐抵达河内，开始应越南政府总理黎明兴邀请于2026年4月12日至14日对越南进行正式访问。阅读全文
·4月12日上午，越南第十六届国会第一次会议以100%赞成票（出席会议的全部460名代表投赞成票，占国会代表总数的92%）表决通过《关于汽油、柴油及航空燃料环境保护税、增值税和特别消费税若干规定的决议》。阅读全文
·应中共中央总书记、国家主席习近平和夫人的邀请，越共中央总书记、国家主席苏林和夫人及越南高级代表团将于2026年4月14日至17日对中国进行国事访问。访问前夕，中国对越友好人士、原桂林南溪山医院医护人员于淑惠女士接受了越通社驻中国记者的采访，分享了她本人的深刻印象，并对两国关系给予了积极评价。阅读全文
·越通社驻北京记者报道，4月12日，越南驻中国大使范清平在北京会见了中国共青团中央书记处第一书记阿东。阅读全文
·4月11日晚，第17届全国广播节开幕式暨“新纪元的声音”艺术节目在广宁省下龙坊10·30广场举行，吸引了约五万名民众和游客。阅读全文
·同塔省鸟栖（Tràm Chim）国家公园正实施多项措施，以可持续恢复湿地生态系统——这是同塔梅地区现存为数不多的典型生态系统之一。该区域不仅具有保护生物多样性的价值，还在水源调节和地方经济社会发展中发挥着重要作用。阅读全文
·在工业社会不断发展的背景下，许多传统文化价值正面临流失的风险。然而，在高平省，游客仍能清晰地感受到这里各民族世代相传的文化色彩。当地民众始终坚持维护传统手工艺，将本土文化产品推向国内外市场，为本省旅游品牌打造独特亮点。阅读全文（完）