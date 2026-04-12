☕️越通社新闻下午茶（2026.4.12）

应中共中央总书记、国家主席习近平和夫人的邀请，越共中央总书记、国家主席苏林和夫人及越南高级代表团将于2026年4月14日至17日对中国进行国事访问。访问前夕，中国对越友好人士、原桂林南溪山医院医护人员于淑惠女士接受了越通社驻中国记者的采访，分享了她本人的深刻印象，并对两国关系给予了积极评价。