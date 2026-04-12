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全国广播节开幕：新纪元声音的印记

4月11日晚，第17届全国广播节开幕式暨“新纪元的声音”艺术节目在广宁省下龙坊10·30广场举行，吸引了约五万名民众和游客。

第17届全国广播节开幕式暨“新纪元的声音”艺术节目在广宁省下龙坊10·30广场举行。图自越通社
第17届全国广播节开幕式暨“新纪元的声音”艺术节目在广宁省下龙坊10·30广场举行。图自越通社

越通社广宁——4月11日晚，第17届全国广播节开幕式暨“新纪元的声音”艺术节目在广宁省下龙坊10·30广场举行，吸引了约五万名民众和游客。

广宁省委书记管明强在开幕式上发表讲话时强调，近年来广宁已成为革新与全面发展的亮点，是越南北部地区充满活力的增长极。在这一征程中，广播乃至新闻媒体不仅是信息传播渠道，更是连接信任的桥梁。广播电波把生活的气息、工地的热潮、港口的繁忙以及奋发向上的渴望传播到千家万户、每个村寨，为激发信心、弘扬社会美好价值作出了积极贡献。

越南之声广播电台台长杜进士表示，今年广播节吸引了全国34家省市广播电视台、军队广播电视台、人民公安传媒局及各新闻单位的参与，共有近350件作品，涵盖现场直播、调查报道、民族语言节目等多种类型。

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越共中央委员、越南之声广播电台台长杜进士敲鼓宣布第十七届全国广播节开幕。图自越通社

特别是在新闻媒体数字化转型强劲发展的阶段，近100件高质量的播客作品参加本届广播节，肯定了声音在多平台接触公众方面的强大能力，并成为广播节的主要类别，体现了越南广播行业在主动适应、革新与融入方面的决心。与此同时，一系列专业活动、业务研讨会、职业交流将有助于深化现代广播的核心问题。

越共中央宣教与民运部部长郑文决认为，今年广播节的主题体现了越南广播行业对国家发展事业决心和同行。广泛传播的广播肯定了其作为锐利的思想武器、主力信息渠道的地位和作用，引领、导向舆论；真实反映社会生活。

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越共中央宣教与民运部部长郑文决和其他与会代表。图自越通社

郑文决要求广播行业继续大力革新，发挥先锋作用，灵活适应现代传播趋势；继续深刻贯彻党的新闻工作观点和主张，发挥作为党、国家和人民可靠之声的作用；越南之声广播电台、各省市广播电视台要真正成为思想文化战线上的突击力量，大力推进全面数字化转型，构建多平台、多媒体广播生态系统，实现传统与现代的和谐结合；同时及时、准确地传递党的主张路线和国家的政策法律，主动开展斗争，坚决驳斥错误和敌对观点，坚决捍卫党的思想基础。（完）

苏林总书记走访慰问越南电视台与越南之声广播电台

苏林总书记走访慰问越南电视台与越南之声广播电台

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越通社
#全国广播节 #新纪元声音 #越南之声广播电台 #杜进士 越南
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越南—新纪元

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