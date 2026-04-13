贯彻落实越共十四届二中全会决议全国会议：中央组织部部长阮维玉作关于党章执行规定的专题报告

研究、学习、贯彻落实越共十四届二中全会决议全国会议现场。图自越通社

越通社河内——4月13日上午，在研究、学习、贯彻落实越共十四届二中全会决议全国会议上，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长阮维玉作了关于党章执行规定的专题报告。



阮维玉表示，为落实党的十四大决议，越共十四届二中全会已通过了《党章执行规定》。2026年4月8日，受中央委员会委托，越共中央总书记苏林签发了关于执行《党章》的第20-QĐ/TW号规定（取代第十三届中央委员会2025年5月26日颁布的第294-QĐ/TW号规定）。



第20-QĐ/TW号规定的五项新重点内容



中央组织部部长阮维玉介绍了《党章执行规定》相较于第294-QĐ/TW号规定的一些新重点内容，具体如下：



第一，关于党的组织体系及设立专职参谋机构。 为满足实践要求，维护各级党委的领导作用，解决党组织活动过程中的困难和障碍，并确保符合调整后政治体系的组织机构模式，中央委员会根据权限补充了一些规定，并对若干新内容开展试点，例如：“试点在乡、坊、镇设立非国有企业基层党组织的党委”（第10.4.2款b点）；“试点在具备条件时，授权原为基层党组织上级党委的国有企业党委的基层组织党委，代行乡、坊、镇党委下属的基层党组织党委的上级权限；授权国有企业的基层党组织党委代行此前为其上级党委的党委的权限”（第10.6.3款）。



第二，关于为推动党内数字化转型奠定基础的内容。 中央委员会补充了一些规定，涉及：党员档案数字化及电子化管理；党员数据的建立、更新、管理、运行、开发和使用（第6.2.2款）；在数字环境开展党的组织生活（第6.3小节）等。在过去一段时间的实践中，部分党组织在特殊情况（疫情或党员工作、学习远离组织生活地）下试点应用信息技术、开展在线组织生活，已证明了在时间、空间上的诸多优势，提高了党员充分参与的可能性。





越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长阮维玉在会议上作了关于党章执行规定的专题报告。图自越通社

第三，关于调动、指定党委委员。 中央补充、修改了一些重要内容，以满足干部工作的实践要求，确保党组织领导的连续性，提高各级党委活动的效力和效率。具体包括：规定“在党支部缺、少书记、副书记、支委的情况下，由上级党委直接考虑、指定”（第16.2.2款）；规定“在必要时，上级党委可以……指定担任该机关、单位、组织负责人的党员担任该机关、单位、组织党委（支部）的书记职务”（第16.2.3款）。

第四，关于大力推进向党委常务集体授权、分权处理工作。 为便于及时、灵活处理工作，解决困难和障碍，缩短指导、调控、开展工作的时限和流程，中央根据权限补充了规定：“中央委员会授权政治局、书记处试点规定党委常务集体的组成以及向党委常务集体进行分权、授权：中央各党的工作机关；政府；国会；祖国阵线、中央各团体；在中央各部委、机关、组织的基层党组织上级党委；省级党的工作机关；省级人民委员会执行同级党委、党委常委会及上级党委的决议、指示的部分具体任务”（第17款）等。

第五，补充具体、统一的规定。 关于执行直属党支部任期五年一届，从2025-2030年党支部任期开始实施；上级党委指导已在2025年召开大会的党支部制定或补充任务，健全书记、副书记，使之符合要求（第23.1小节）。

在2026年第二季度内具体化为各项规定、指南以统一执行



中央组织部部长阮维玉建议，本次会议后，各级党委、党组织、机关、单位认真研究、学习和贯彻规定的全文。同时仔细研究，建议政治局允许试点实施符合地方具体特点、情况的一些组织模式和新的做法。



依据本规定及相关指南，指导、引导已召开2025-2027年任期大会的直属党支部，在具体化党的十四大决议及上级党委大会决议的基础上，紧急核查、调整、建设、补充党支部2025-2030年任期的方向、任务、行动计划，使之符合要求；考虑健全书记、副书记、支委人选，以确保党支部领导、指导和执行政治任务的连续性、统一性；此项工作于2026年第二季度内完成。



阮维玉明确指出，第十四届中央委员会颁布《党章执行规定》，是为总结实践经验、建议补充、修改党章，以及补充、修改《在向社会主义过渡时期国家建设纲领》（准备于2030年建党100周年之际提交党的十五大）所做的非常重要的准备步骤，完全遵循了党的十四大决议的精神。（完）