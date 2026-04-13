越南政府总理黎明兴主持仪式 欢迎斯洛伐克总理访越

越通社河内——4月13日上午，越南政府总理黎明兴在主席府主持隆重仪式，欢迎斯洛伐克共和国总理罗贝尔特·菲佐于4月12日至14日对越南进行正式访问。



这是黎明兴就任总理后接待的首位外国贵宾，正值两国传统友好关系和多领域合作积极发展之际。黎明兴亲自到车前迎接罗伯特·菲佐。在接受河内少年儿童献花后，两位总理并肩走上红毯，在手持两国国旗的学生队列中走向检阅台。两国国歌奏响，双方共同向国旗致意。



黎明兴邀请罗贝尔特·菲佐检阅越南人民军仪仗队，双方相互介绍出席欢迎仪式的两国高级代表团成员，并共同观看仪仗队分列式。



欢迎仪式结束后，两位总理前往政府总部举行会谈，并共同见证双方合作文件的签署与交换。会谈前，双方还参观了由越通社与政府办公厅联合举办的关于越南国家、人民及越斯友好关系的图片展。





黎明兴举行仪式欢迎罗贝尔特·菲佐访越 图自越通社

建交76年来，越南与斯洛伐克关系持续良好发展。两国经贸合作保持稳定增长势头，2024年双边贸易额达17.3亿美元，2025年达17.8亿美元。斯洛伐克已于2023年2月批准《越南—欧盟投资保护协定》。截至2025年12月，斯洛伐克在越南有16个有效直接投资项目，注册总资本达1.4087亿美元；越南在斯洛伐克有1个投资项目，注册资本44.7万美元。



在安全、国防、科技、文化、旅游和劳务等领域，两国合作持续扩大。斯洛伐克公民自2025年8月15日至2028年8月14日可免签入境越南。旅居斯洛伐克的约1万名越南人已被认定为该国第14个少数民族，成为双边友好关系的重要桥梁。



此次正式访问是双方进一步巩固政治互信、推动务实合作、开辟合作新方向的重要契机，将为越斯关系发展注入新动力。（完）

