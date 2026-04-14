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安江省以数字化转型驱动经济社会发展

贯彻落实越共中央政治局关于科学技术、创新和国家数字化转型的第57号决议，安江省公布了2026年科学技术、创新和数字化转型领域的“大课题”清单，旨在引导科研与实际应用相结合，为全省经济社会发展注入动力。

附图。图自越通社
附图。图自越通社

越通社安江省——贯彻落实越共中央政治局关于科学技术、创新和国家数字化转型的第57号决议，安江省公布了2026年科学技术、创新和数字化转型领域的“大课题”清单，旨在引导科研与实际应用相结合，为全省经济社会发展注入动力。


安江省人民委员会副主席阮清风介绍，各“大课题”侧重于明确核心问题，避免研究分散；推动开放创新，动员企业、研究院所和大学的参与；同时大力推进数字化转型，建设数字政府、数字经济和数字社会。

清单聚焦四大重点领域：科学技术、创新、数字化转型和经济社会发展中实际应用。其中，优先发展智慧农业，在水稻、水产养殖中应用高技术和生物技术；提升农产品价值；处理垃圾和废水；发展可再生能源。

该省推动创新创业，在生产、物流、电子商务中应用人工智能、物联网；发展循环经济。数字化转型全面展开，包括在线公共服务、电子档案、农产品电子商务、溯源追溯，以及数字教育、数字医疗等模式。

在医疗和教育领域，安江省建设集中数据库，应用人工智能辅助诊断、疾病预测、个性化健康护理；发展数字学习资料系统，提升学习者的数字技能。 作为重点农业省份，安江省大力推动在病虫害监测预警、灌溉自动化中应用人工智能和物联网，以降低成本、提高产品质量；奔向2050年成为地区粮食食品加工中心的目标。

面对自然灾害和气候变化的挑战，安江省注重保护森林资源、农业用地及海岛生态系统；同时构建可持续生计模式，适应气候变化。该省的经济发展战略已扩展到绿色旅游领域，建设与“一乡一品”产品及文化遗产保护相结合的数字化旅游生态系统；优化边境物流链以服务出口。此外，安江省还成立了创新创业中心，致力于成为连接和支持西南部地区企业的核心枢纽。

公布“大课题”被确定为一项战略举措，有助于使科学技术和数字化转型成为增长动力，意在提升安江省治理能力和为经济社会全面发展奠定坚固的基础。（完）

越南国会副主席、国会发展科技、创新和数字化转型指导委员会主任阮鸿延发表讲话。图自越南社会主义共和国国会门户网站

建设数字国会并完善科技体制

4月13日下午，越南国会副主席、国会发展科技、创新和数字化转型指导委员会主任阮鸿延主持召开了关于健全指导委员会并部署2026年任务的会议。

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#安江省 #科学技术 #数字化转型 #第57号决议 安江省 越南
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