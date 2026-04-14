安江省以数字化转型驱动经济社会发展

越通社安江省——贯彻落实越共中央政治局关于科学技术、创新和国家数字化转型的第57号决议，安江省公布了2026年科学技术、创新和数字化转型领域的“大课题”清单，旨在引导科研与实际应用相结合，为全省经济社会发展注入动力。



安江省人民委员会副主席阮清风介绍，各“大课题”侧重于明确核心问题，避免研究分散；推动开放创新，动员企业、研究院所和大学的参与；同时大力推进数字化转型，建设数字政府、数字经济和数字社会。



清单聚焦四大重点领域：科学技术、创新、数字化转型和经济社会发展中实际应用。其中，优先发展智慧农业，在水稻、水产养殖中应用高技术和生物技术；提升农产品价值；处理垃圾和废水；发展可再生能源。



该省推动创新创业，在生产、物流、电子商务中应用人工智能、物联网；发展循环经济。数字化转型全面展开，包括在线公共服务、电子档案、农产品电子商务、溯源追溯，以及数字教育、数字医疗等模式。



在医疗和教育领域，安江省建设集中数据库，应用人工智能辅助诊断、疾病预测、个性化健康护理；发展数字学习资料系统，提升学习者的数字技能。 作为重点农业省份，安江省大力推动在病虫害监测预警、灌溉自动化中应用人工智能和物联网，以降低成本、提高产品质量；奔向2050年成为地区粮食食品加工中心的目标。



面对自然灾害和气候变化的挑战，安江省注重保护森林资源、农业用地及海岛生态系统；同时构建可持续生计模式，适应气候变化。该省的经济发展战略已扩展到绿色旅游领域，建设与“一乡一品”产品及文化遗产保护相结合的数字化旅游生态系统；优化边境物流链以服务出口。此外，安江省还成立了创新创业中心，致力于成为连接和支持西南部地区企业的核心枢纽。



公布“大课题”被确定为一项战略举措，有助于使科学技术和数字化转型成为增长动力，意在提升安江省治理能力和为经济社会全面发展奠定坚固的基础。（完）