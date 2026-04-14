经济

富寿省与中国企业积极促进投资、扩大合作

富寿省人民委员会主席陈维东14日上午在中国首都北京主持投资促进会议，吸引了从事科技、电子及金属工业等领域的数十家中国企业代表参加。

富寿省人民委员会主席陈维东在会上介绍该省的潜力和优势。图自越通社
富寿省人民委员会主席陈维东在会上介绍该省的潜力和优势。图自越通社

越通社北京——富寿省人民委员会主席陈维东14日上午在中国首都北京主持投资促进会议，吸引了从事科技、电子及金属工业等领域的数十家中国企业代表参加。

陈维东致开幕词时强调，此次投资促进会议是富寿省介绍本省潜力、优势及发展方向，邀请中国企业加强实地考察，扩大在富寿投资规模的论坛。

陈维东表示，合并后，富寿省面积超过9300平方公里，人口逾400万，在促进北部山区和山丘地区与首都河内，以及昆明-老街-河内-海防-广宁经济走廊的贸易对接起着重要作用。

另外，富寿省拥有便捷的跨区域互联互通交通网络，工业区基础设施完善，随时为投资者提供服务。

截至目前，富寿省吸引来自27个国家和地区的742个外商直接投资（FDI）项目，注册资本总额约139.6亿美元。其中，中方投资项目180个，总投资额达35.7亿美元，占全省FDI项目总数的24%及投资总额的26%。

陈维东强调，富寿省正步入将高增长与可持续发展相结合的新阶段，以科技、创新和数字化转型为主要动力。该省力争到2030年成为工业、贸易、物流、医疗及高质量教育中心；到2045年拥有现代基础设施，人民生活水平显著提高。

为吸引投资，富寿省确定以行政改革、人力资源开发和基础设施完善为三大战略突破。

该省优先吸引对高新科技及加工制造领域的投资，如电子、半导体、辅助工业、精密机械、电动车、医疗设备、药品、新材料和可再生能源等领域，同时鼓励发展研发（R&D）中心、物流及专业化工业区。

北京企业代表高度评价富寿省的发展潜力，并希望今后与富寿省扩大合作，寻找投资商机。

陈维东强调，富寿省始终将企业视为战略合作伙伴，愿为中国投资者高效且可持续地开展投资项目创造最便利条件，致力于推动两国经济合作关系深入发展。（完）

越通社
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