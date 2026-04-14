经济

越南拟规划奥特莱斯与免税店模式 力争2030年建成5个旅游集散中心

在零售市场快速增长但缺乏引领模式的背景下，越南工贸部已就《至2030年越南奥特莱斯和免税店模式发展提案及2045年愿景》举行咨询研讨会。

西宁省木牌国际口岸的GC免税店。图自越通社
西宁省木牌国际口岸的GC免税店。图自越通社

越通社河内——在零售市场快速增长但缺乏引领模式的背景下，越南工贸部已就《至2030年越南奥特莱斯和免税店模式发展提案及2045年愿景》举行咨询研讨会。

据工贸部称，2015-2025年期间越南零售业保持8-10%的增速，但现代奥特莱斯模式尚未清晰形成。预计到2030年，越南将有超过5000万中产阶级人口，为发展奥特莱斯（对库存、过季商品或样品进行深度折扣销售的商业模式）创造巨大空间。

研讨会上，国内市场管理与发展局陈友灵强调，发展奥特莱斯和免税店不仅拓展分销渠道，还推动现代零售生态系统发展，并向物流、旅游和服务业辐射。目前国际游客在越南的人均消费约为1050-1150美元，低于地区一些国家，表明购物活动的增值空间还很大。

根据提案，到2030年越南力争在河内、胡志明市、岘港、广宁和安江形成至少5个与旅游相结合的奥特莱斯中心；到2045年在越南北中南三地发展“高端奥特莱斯村”。奥特莱斯模式将按两种方向实施：大型“高端奥特莱斯村”，集购物、娱乐和文化体验于一体；以及规模灵活的城市或城郊奥特莱斯中心，服务于大众消费需求。

对于免税店，目标是覆盖100%的国际机场和大型口岸，同时扩展到旅游市区的内城区。提案还设定了将越南商品在奥特莱斯和免税店中的比例提升至30-40%的目标，发展达到国际标准的“国家礼品”系列。

然而，目前最大的障碍是机制政策尚不完善，导致投资者持谨慎态度。企业提出了一些解决方案，如为战略投资者提供净地，制定适合奥特莱斯特色的促销政策，以及在销售点推行电子增值税退税。

在地方方面，胡志明市已规划发展与旅游和消费相结合的大型“奥特莱斯村”，同时建议按照“市内购买、机场提货”机制试点展开市内免税购物模式。该市正准备土地基金、完善基础设施及各项必要条件，待提案获批后即可随时部署实施。

据提案测算，如果有效实施，奥特莱斯和免税店模式可创造约579万亿越南盾的直接收入，相当于零售市场增长10%。（完）

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