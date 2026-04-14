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苏林访华之行：为越中务实合作注入新动力

越共中央总书记、国家主席苏林对中国进行的国事访问具有重要战略意义，同时在地区和国际形势复杂多变的背景下为两国开辟了诸多新的合作空间。这是中国人民大学国际关系学院教授崔守军在接受越通社驻北京记者采访时作出的评价。

中国人民大学国际关系学院教授崔守军接受越通社驻北京记者的采访。图自越通社
中国人民大学国际关系学院教授崔守军接受越通社驻北京记者的采访。图自越通社

越通社河内 ——越共中央总书记、国家主席苏林对中国进行的国事访问具有重要战略意义，同时在地区和国际形势复杂多变的背景下为两国开辟了诸多新的合作空间。这是中国人民大学国际关系学院教授崔守军在接受越通社驻北京记者采访时作出的评价。

崔守军表示，此次访问充分体现了高层外交对双边关系的战略引领作用。越南最高领导人在履新后选择中国作为出访目的地，彰显了两国关系的战略重要性，同时再次确认了“同志加兄弟”的传统友谊基础。

在国际形势错综复杂的背景下，此访及两国领导人之间的高层会晤将助力双方在地区和国际事务中加强沟通与协调，为国际安全治理与稳定作出贡献。随着新兴技术产业和先进工业的快速发展，两国在经济、科技和工业等领域拥有广阔的合作空间，可共同创造增长动力和就业机会。

在评价此次访问的亮点时，崔守军认为最突出的是双方合作的务实性以及关系提质升级的趋势。两国可以加强发展战略和发展规划对接，从而为全面合作奠定基础。

中国在新能源、光伏、储能、发电等领域拥有优势，而越南在大力推进工业化方面具有需求，因此，能源合作被视为重点领域之一，将为双方带来切实利益。

谈及合作前景，这位专家认为两国合作空间依然巨大，特别是在可再生能源、人工智能和基础设施等领域。其中，推进铁路对接、改造升级口岸以及加强边境交流，将在提升双边经贸合作效率方面发挥重要作用。

崔守军认为，基于现有的关系基础和两国高层的引领，越中合作将不断提质增效、走深走实。

越共中央总书记、国家主席苏林访华被期待为下一阶段越中关系增添新的动力。在政治互信持续巩固的基础上，加上日益务实高效的合作导向，两国有条件在经济、技术、能源和基础设施对接等关键领域开展深入的合作。在地区和世界仍存在诸多变数的背景下，加强两国协调不仅有助于推动共同发展，也将为维护地区的稳定、合作与发展发挥积极作用。（完）

越通社
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