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2026年祈愿海岛安全与世界和平法会在韩国举行

越通社驻韩国记者报道，2026年祈愿海岛安全与世界和平法会4月12日在韩国仁川广域市（Incheon）Heungryunsa寺隆重举行，大量越南和韩国的僧侣、佛教徒以及当地政府代表和旅韩越侨同胞一同参与。

代表们和越侨佛子合影。图自越通社
代表们和越侨佛子合影。图自越通社

越通社仁川广域市——越通社驻韩国记者报道，2026年祈愿海岛安全与世界和平法会4月12日在韩国仁川广域市（Incheon）Heungryunsa寺隆重举行，大量越南和韩国的僧侣、佛教徒以及当地政府代表和旅韩越侨同胞一同参与。

越南驻韩国大使馆公使衔参赞阮氏太平在法会上强调了祈求平安活动的意义，认为该活动不仅具有信仰意义，还体现了对祖国的思念之情、对主权和领土完整的责任意识，同时为地区和世界的和平、稳定与发展发出积极声音。在国际形势动荡不安的背景下，像这样具有联结社区、传播人文价值意义的活动更加显得尤为重要。

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2026年祈愿海岛安全与世界和平法场景。图自越通社

阮氏太平强调，旅居韩国越南人社群是越南民族不可分割的一部分，在越韩全面战略伙伴关系中发挥着重要的桥梁作用。越南政府始终坚持尊重宗教信仰自由的政策，鼓励宗教与民族同行，为国家建设事业贡献力量。

仁川广域市副市长申载京（Shin Jae Kyung）在讲话中强调了旅韩越南社区超过35万人的重要性，并表示，该市政府承诺始终与旅居当地越南人并肩同行，随时提供必要的支持，成为“邻居、朋友和坚实的后盾”，让越南人社群能够安心生活、融入当地主流社会并在新纪元里实现可持续发展。

祈求平安仪式在庄重的气氛中圆满落幕，传递了关于和平、团结和社区责任的信息，有助于巩固文化和宗教交流的基础，增进两国人民之间的相互了解与信任。（完）

越南驻韩国大使武胡发表讲话。图自越通社

在新形势下加强越南与韩国企业对接

韩国越南企业协会（BAVIK）举办2026年新年企业对接活动，加强会员联系并拓展越韩企业合作。在越共十四大开启国家新发展阶段背景下，旅韩越南企业被寄予厚望，继续发挥桥梁作用，助力国家经济发展与国际融入。

越通社
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