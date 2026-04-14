越南国会主席参加第152届各国议会联盟大会：拓展合作新机遇

越通社河内——值此越南国会主席陈青敏及夫人出席第152届各国议会联盟大会（IPU-152）并在土耳其开展双边活动之际，越南驻土耳其大使邓氏秋霞就此次出访的多边与双边重点工作任务接受了越通社驻南欧记者的采访。



邓氏秋霞大使指出，越南国会主席陈青敏及夫人4月15日至18日赴土耳其出席第152届各国议会联盟大会并在土耳其开展系列双边活动。陈青敏主席出席IPU-152大会，是一项多边与双边外交相结合的高层议会外交活动，在多个方面具有极其重要的意义。



越南国会主席陈青敏在第十六届任期内的首次出访具有三大战略意义：一是将党在新纪元中的独立、自主、多边化外交路线落实到位，在越共十四大后继续强调国家的地位。二是证明越南在各国议会联盟中的积极主动成员的作用。通过此次出访，越南直接参与国际准则的制定，推动多边主义并在世界议会论坛上维护国家利益。三是巩固与土耳其及各伙伴的友好关系。这是分享国家发展成就与民族奋发图强的渴望，并为全球和平与繁荣寻求合作方案的契机。



邓氏秋霞大使表示，此次访问土耳其，除参加第152届各国议会联盟大会框架内的各项活动外，陈青敏主席还将开展多项双边活动，旨在加强越南与东道国的友好合作关系，如会见土耳其议会议长；主持推动双边合作的政策对话座谈会；会见经济组织、企业及地方领导代表等。特别的是，国会主席及夫人将亲切会见越南驻土耳其大使馆工作人员及旅土越南人社群代表。



在两国面向建交50周年（1978-2028）纪念活动的背景下，邓氏秋霞大使坚信陈青敏主席的访问将为双方关系开启新机遇，注入重要动力，推动越土友好合作关系不断取得新成就。



在IPU-152大会期间，陈青敏主席将出席开幕式并在题为“播种希望、保障和平与为后代守护正义”的一般性辩论会上发言。越南国会主席将表达越南对国际和地区安全、政治、经济社会形势及挑战的立场；强调必须巩固对和平与正义的信心，提升议会及议会间合作在应对当前挑战和为后代塑造可持续未来中的作用。与此同时，陈青敏还将分享越南在革新40年后取得的重要经济发展成就，以及越共十四大确定的国家发展愿景、方向、战略和外交路线；并就提高立法与监督能力、加强多边合作提出解决方案。



越南代表团将参加理事会以及和平与国际安全、可持续发展、民主与人权、联合国事务等各常设委员会的讨论，并出席青年议员论坛及亚太地缘政治小组会议。代表团将参加“联合国打击网络犯罪公约：批准与执行的议会视角”座谈会并发表讲话，展现越南在推动网络安全国际合作方面的积极与负责任作用，延续2025年10月成功举办《河内公约》开放签署仪式的成果。



参加本届大会的越南国会高级代表团将传递一以贯之的信息，即越南始终是国际社会的朋友、可靠伙伴以及积极且负责任的成员。通过会议期间传递的信息和作出的切实贡献，越南期待进一步深化越南国会在各国议会联盟中的印记，同时最大限度争取国际友人对越南国家建设和保卫事业的支持。（完）

越通社