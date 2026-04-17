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越南国会主席陈青敏会见各国议会联盟秘书长马丁·纯贡

越通社特派记者报道，越南国会主席陈青敏在伊斯坦布尔出席各国议会联盟第152届大会（IPU-152）期间，于当地时间4月17日上午会见了各国议会联盟秘书长马丁·纯贡（Martin Chungong）。

越南国会主席陈青敏会见各国议会联盟秘书长马丁·纯贡。图自越通社
越南国会主席陈青敏会见各国议会联盟秘书长马丁·纯贡。图自越通社

越通社伊斯坦布尔——越通社特派记者报道，越南国会主席陈青敏在伊斯坦布尔出席各国议会联盟第152届大会（IPU-152）期间，于当地时间4月17日上午会见了各国议会联盟秘书长马丁·纯贡（Martin Chungong）。

在会见中，陈青敏高度评价各国议会联盟和马丁·纯贡在推动世界各国议会间合作过程中所发挥的作用和所作出的重要贡献，从而为加强IPU与越南国会之间合作关系作出了积极推动。

陈青敏表示，当今世界正发生复杂深刻的变化，冲突增多，非传统安全挑战增多，自然灾害频发，气候变化日益严峻。在此背景下，越南继续坚定支持多边主义以及联合国与各国议会联盟等多边机制不可替代的作用，以促进和平、稳定与可持续发展。值此机会，陈青敏还向马丁˙纯贡通报，越南刚成功举行了第十六届国会代表选举（2026—2031年任期），选民投票率创历史新高，为今后落实国家发展方向注入了新的动力。

关于未来加强越南国会与IPU合作关系的方向，陈青敏认为，应重点深化科学技术、创新、数字化转型、绿色转型及可持续发展等领域中的议会合作；并建议IPU继续支持越南国会提升立法与监督能力，为越南国会更深入参与IPU相关专业机制和论坛创造便利条件，同时支持越南国会未来承办IPU各项国际性与地区性活动。

马丁·纯贡高度评价越南始终重视各国议会联盟的作用，并欢迎越南高级别领导人出席各国议会联盟第152届大会（IPU-152）。特别是，在当前世界面临诸多困难和挑战的背景下，越南主要领导人优先出席IPU-152并就解决国际社会共同关心的问题建言献策具有十分重要的意义。

马丁·纯贡高度评价越南坚持独立、自主、自强、多边化和多样化的对外路线，认为越南国会以积极姿态和负责任的态度参与了包括IPU在内的各类议会间合作论坛并提出了多项倡议，留下了鲜明的印记。马丁˙纯贡希望今后继续与越南国会、国会位代表及越南伙伴开展务实合作等。（完）

越通社
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