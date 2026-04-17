越南国会主席陈青敏会见比利时联邦参议院议长文森特·布隆代尔

越通社伊斯坦布尔——越通社特派记者报道，越南国会主席陈青敏在土耳其伊斯坦布尔出席各国议会联盟第152届大会（IPU-152）期间，于当地时间4月17日上午会见了比利时联邦参议院议长文森特·布隆代尔（Vincent Blondel）。



在会见中，陈青敏高度评价近期越南与比利时关系呈现出积极发展态势，特别是双方保持经常性互访和接触，不断增进政治互信。陈青敏同时对越比两国立法机构之间合作硕果累累给予好评，重申越南始终将比利时视为其在欧盟的重要伙伴。





越南国会主席陈青敏向比利时联邦参议院议长文森特·布隆代尔赠送纪念品。图自越通社

陈青敏提议比利时在新发展阶段继续给予越南大力支持并深化合作，进一步深化拓展科技、海港、物流、半导体芯片、绿色农业、气候变化应对以及防治海水入侵等比利时拥有优势而越南拥有需求的各领域合作。陈青敏同时建议比利时推动欧盟尽早解除欧盟委员会(EC)对越南渔业发出的IUU“黄牌”警告，并推动能源领域伙伴关系向前发展。



文森特·布隆代尔强调，此次会晤充分彰显两国之间的良好合作与高度信任。文森特·布隆代尔关注进一步推动经贸、农业、传统领域及新兴战略领域合作关系向深度和广度拓展；高度评价越南在对包括比利时在内的欧洲游客实施免签政策方面所取得的进展。



越南建议比利时凭借其在欧盟的重要地位和作用，继续与越南密切配合，推动越南—欧盟全面战略伙伴关系迈向更高水平。双方共同为妥善解决地区和全球性问题作出贡献，为促进和平、合作与发展做出切实贡献等。（完）





