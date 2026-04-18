时政

越中关系新趋势

苏林总书记当选越南国家主席后，再次将中国作为首个出访的国家，充分体现苏林对发展越中关系的高度重视。苏林此次访华行程紧密，成果丰硕。双方签署多项合作文件，内容包含党际、公安、司法、经济、产供链合作、海关合作、科技、民生、人力资源开发、媒体和地方等领域多项双边合作文件。

中国中央广播电视总台越南语部主任、越南问题研究员魏为。图自越通社
中国中央广播电视总台越南语部主任、越南问题研究员魏为。图自越通社

越通社北京——苏林总书记当选越南国家主席后，再次将中国作为首个出访的国家，充分体现苏林对发展越中关系的高度重视。苏林此次访华行程紧密，成果丰硕。双方签署多项合作文件，内容包含党际、公安、司法、经济、产供链合作、海关合作、科技、民生、人力资源开发、媒体和地方等领域多项双边合作文件。

中国中央广播电视总台越南语部主任、越南问题研究员魏为接受越通社驻北京记者采访时如是表示。

魏为指出，苏林总书记此次访问行程中有三个特别安排值得注意，一是参观雄安新区，二是与习近平总书记共同会见越中青年代表，三是体验高铁。

参观雄安新区充分体现越南对中国城市发展建设经验的关注。越中两国拥有相同的政治体制，又都处在各自建设社会主义国家的奋进道路上，可以说中国发展经验最适用于越南。

苏林对雄安的考察可以最直观的看到中国如何将“智能、绿色、创新”融入城市规划建设发展全过程对越南城市发展具有重要借鉴意义。

会见越中青年代表则体现出两国领导人对两国关系的未来发展充满期望。2025年4月两党总书记共同启动的越南青年赴华“红色研学之旅”项目，至今一年时间，中国已经邀请了超过1000名越南青年来华红色研学，足迹遍布中国10余个省份。青年是两国发展的未来，也是两国友好的未来，两党总书记对青年友好的重视就是要让青年成为越中友谊的传承者和传播者。希望此次访问之后，两国青年间交流将更加密切、多样、富有成果。

魏为认为，对于高铁的体验可以说是此次访华行程中的又一特色，在短短4天的行程中，苏林总书记两次乘坐高铁，一次是从北京到雄安，一次是从北京到广西南宁。特别是北京到南宁，里程超2400公里，车程约10小时，沿途经过多个省份。从报道中可以看出，苏林总书记不但体验了高铁的乘坐，还到高铁驾驶台进行参观，这充分体现了越南目前对于铁路建设和高铁建设的迫切关心。截至2024年底，中国铁路营业里程达到16.2万公里，其中高铁4.8万公里，从2008年第一条高铁开通，中国仅用了18年时间走完了发达国家半个世纪的路，这对越南正在筹划的南北高铁具有重要借鉴作用。

关于苏林总书记、国家主席在中国《人民日报》发表了署名文章，魏为认为，文章全面梳理了两国关系。

正像苏林总书记所说，“良好、持久稳定的越中关系符合两国人民的切身利益，也有利于地区的和平、发展。”（完）

越通社
#首访中国 #雄安经验 #红色研学 #高铁外交 #治国理政
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

越共中央总书记、国家主席苏林发表讲话。图自越通社

越共中央总书记、国家主席苏林造访“中央学舍区”旧址

越通社特派记者报道，对中国进行国事访问期间，4月17日上午，越共中央总书记、国家主席苏林及夫人与越南高级代表团前往广西南宁市，参观“中央学舍区”旧址（又称广西南宁育才学校）。广西大学领导欢迎并陪同苏林一行参观了学校校史图片展。

更多

越共中央总书记、国家主席苏林听取关于中国—东盟人工智能（AI）应用合作中心的介绍。图自越通社

中国学者：越中加速打造立体化联通格局

值此越共中央总书记、国家主席苏林访华之际，广西民族大学东盟学院越南研究所所长阳阳在环球时报发表文章，称越中“同志加兄弟”的情谊在“邻里越走越亲”的互动中更加深厚。越中命运共同体的战略意义在全面战略合作中更加凸显。

越共中央总书记、国家主席苏林及夫人同中共中央总书记、国家主席习近平及夫人共进茶叙。图自越通社

越中不断提升新发展征程中的战略对接水平

越共中央总书记、国家主席苏林及夫人圆满结束了于4月14日至17日对中国进行的国事访问。此次访问标志着一个新的里程碑，为两国睦邻友好、全面战略合作伙伴关系以及具有战略意义的越中命运共同体开启了新的发展阶段。

越南国会主席陈青敏和夫人阮氏清娥及越南高级代表团同越南驻土耳其大使馆干部、工作人员及旅土越南人社群合影。图自越通社

越南国会主席陈青敏会见旅土越南人社群代表

据越通社特派记者报道，在出席各国议会联盟第152届大会并在土耳其开展双边活动框架内，当地时间4月17日晚，越南国会主席陈青敏和夫人阮氏清娥及越南高级代表团会见了越南驻土耳其大使馆干部、工作人员及旅土越南人社群。

2025年10月，作为东道国，越南已与联合国配合，成功举办了以“打击网络犯罪，共担责任，面向未来”为主题的《联合国打击网络犯罪公约》开放签署仪式。图自越通社

越南向联合国交存《河内公约》批准书

当地时间4月17日下午，越南常驻联合国代表团团长杜雄越大使在位于美国纽约的联合国总部向联合国法律事务厅（OLA）交存了联合国《关于打击网络犯罪公约》（《河内公约》）的批准书。

越共中央总书记、国家主席苏林与中共中央总书记、国家主席习近平共同见证两国系列合作文件的签署。图自越通社

越中签署32项合作文件

据越通社特派记者报道，在越共中央总书记、国家主席苏林及夫人对中国进行国事访问框架内，双方签署了32项合作文件，涵盖党际合作、公安、司法、经济、铁路、农产品贸易、产业链、供应链、海关合作、科技、民生、人力资源开发、媒体及地方合作等领域。

越韩关系实现“质”的转变

越韩关系实现“质”的转变

应越共中央总书记、国家主席苏林及夫人邀请，韩国总统李在明及夫人将于4月21日至24日对越南进行国事访问。访问前夕，韩越文化经济交流协会（KOVECA）常务副主席权成泽（Kwon Sung Taek）接受越通社驻韩国记者的采访。