越韩关系实现“质”的转变

越通社首尔——应越共中央总书记、国家主席苏林及夫人邀请，韩国总统李在明及夫人将于4月21日至24日对越南进行国事访问。访问前夕，韩越文化经济交流协会（KOVECA）常务副主席权成泽（Kwon Sung Taek）在接受越通社驻韩国记者采访时表示，此次访问承载多项重要目标，首先是审视2025年8月首尔峰会所达成协议的落实情况，进而将其具体化为实实在在的经济成果，并推动在未来产业领域的合作。
权成泽指出，2026年是越南在越共十四大之后部署新时期国家战略的关键节点，因此推动与韩国的全面战略伙伴关系无疑是重中之重。在国际局势复杂演变，尤其是近期中东冲突的背景下，越韩两国更需要加强紧密协调。
此次访问预计将聚焦于能源安全（核电）、高速铁路项目、新城开发以及大型基础设施项目等领域；同时推动供应链稳定和高科技合作。双方还将讨论具体措施，以实现到2030年双边贸易额达到1500亿美元的目标。双边关系有望从“生产合作”转向“技术与创新伙伴关系”。
此外，两国领导人均秉持务实、以民生和国家利益为优先、致力于地区和平的施政方针。这为夯实全面战略伙伴关系基础、将合作从政治、外交、民间交流、文化拓展至国防和安全等领域创造了平台。因此，此次访问被视为一个转折点，标志着双边合作模式从以生产为中心转向技术与创新伙伴关系。
在评价文化合作时，权成泽表示，越韩关系正超越经济框架，发展成为“文化共同体”。双方已同意加强在文化、体育、旅游及民间交流方面的合作；同时推动艺术团互访、分享娱乐产业发展经验，并支持越南制定文化发展战略。合作趋势正逐步从“内容消费”转向“联合制作”，将韩国的创意能力与越南的生产能力相结合。
在经济合作方面，权成泽认为，如果说过去30年韩越经济关系以三星、LG、晓星、现代汽车等大企业为主导的纵向发展为主，那么未来30年将实现横向合作转型，使两国中小企业更广泛地参与其中，从而为两国经济关系更健康、更高质量的增长奠定基础。
据权成泽评估，中小企业间的合作潜力可延伸至零部件供应链之外，涵盖技术转让、合资及数字化转型。可以看到的主要潜力包括：第一，帮助技术熟练的韩国中小企业通过与越南公司合作，实现本地化和供应链升级，从而增强越南企业的自主性，同时使韩国公司能够稳定其全球生产基地。第二，通过联合研发，将韩国的规划能力与越南的人力资源基础设施相结合，推动有潜力的公司发展为全球独角兽企业，实现两国企业间的技术转让。第三，为韩国化妆品、食品等中小企业品牌创造机会，通过越南快速发展的电子商务市场与越南消费者直接对接。特别是，韩国信息技术公司参与越南中小企业的数字化转型过程，被视为最有效的合作模式。换言之，中小企业间的合作可被视为越韩关系从“数量增长”向“质量进步”转变的主要支柱。
中小企业间的合作可被视为越韩关系从“数量增长”向“质量进步”转变的主要支柱。
在人力资源合作方面，权成泽援引最新统计报告称，目前在韩国的国际留学生中，越南人数居首位，其中攻读理工科专业的比例相当高。这反映出越南对接触韩国技术和知识的需求。
为确保可持续的人力资源供应，权成泽建议建立两国大学与企业之间的联合教育模式，专注于高科技领域，例如“韩越高科技大学”模式。此外，他还提议以在越运营的韩国企业研发中心为枢纽，促进两国硕博士人才在执行联合项目时进行技术知识分享。通过这种知识交流与共享，双方可以推动“智力流动”而非“人才外流”的机制，建立起一种按“循环”模式在两国之间留住人才的战略架构。（完）
韩国总统访越：对接未来发展愿景 构建越韩长期合作框架
应越共中央总书记、国家主席苏林和夫人邀请，韩国总统李在明（Lee Jae Myung）和夫人将于4月21日至24日对越南进行国事访问。值此机会，越南驻韩国大使武胡就此次访问的意义及双边合作潜力接受了越通社驻韩国记者的采访。