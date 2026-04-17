越韩关系实现“质”的转变

越通社首尔——应越共中央总书记、国家主席苏林及夫人邀请，韩国总统李在明及夫人将于4月21日至24日对越南进行国事访问。访问前夕，韩越文化经济交流协会（KOVECA）常务副主席权成泽（Kwon Sung Taek）在接受越通社驻韩国记者采访时表示，此次访问承载多项重要目标，首先是审视2025年8月首尔峰会所达成协议的落实情况，进而将其具体化为实实在在的经济成果，并推动在未来产业领域的合作。



权成泽指出，2026年是越南在越共十四大之后部署新时期国家战略的关键节点，因此推动与韩国的全面战略伙伴关系无疑是重中之重。在国际局势复杂演变，尤其是近期中东冲突的背景下，越韩两国更需要加强紧密协调。



此次访问预计将聚焦于能源安全（核电）、高速铁路项目、新城开发以及大型基础设施项目等领域；同时推动供应链稳定和高科技合作。双方还将讨论具体措施，以实现到2030年双边贸易额达到1500亿美元的目标。双边关系有望从“生产合作”转向“技术与创新伙伴关系”。



此外，两国领导人均秉持务实、以民生和国家利益为优先、致力于地区和平的施政方针。这为夯实全面战略伙伴关系基础、将合作从政治、外交、民间交流、文化拓展至国防和安全等领域创造了平台。因此，此次访问被视为一个转折点，标志着双边合作模式从以生产为中心转向技术与创新伙伴关系。



在评价文化合作时，权成泽表示，越韩关系正超越经济框架，发展成为“文化共同体”。双方已同意加强在文化、体育、旅游及民间交流方面的合作；同时推动艺术团互访、分享娱乐产业发展经验，并支持越南制定文化发展战略。合作趋势正逐步从“内容消费”转向“联合制作”，将韩国的创意能力与越南的生产能力相结合。



在经济合作方面，权成泽认为，如果说过去30年韩越经济关系以三星、LG、晓星、现代汽车等大企业为主导的纵向发展为主，那么未来30年将实现横向合作转型，使两国中小企业更广泛地参与其中，从而为两国经济关系更健康、更高质量的增长奠定基础。



据权成泽评估，中小企业间的合作潜力可延伸至零部件供应链之外，涵盖技术转让、合资及数字化转型。可以看到的主要潜力包括：第一，帮助技术熟练的韩国中小企业通过与越南公司合作，实现本地化和供应链升级，从而增强越南企业的自主性，同时使韩国公司能够稳定其全球生产基地。第二，通过联合研发，将韩国的规划能力与越南的人力资源基础设施相结合，推动有潜力的公司发展为全球独角兽企业，实现两国企业间的技术转让。第三，为韩国化妆品、食品等中小企业品牌创造机会，通过越南快速发展的电子商务市场与越南消费者直接对接。特别是，韩国信息技术公司参与越南中小企业的数字化转型过程，被视为最有效的合作模式。换言之，中小企业间的合作可被视为越韩关系从“数量增长”向“质量进步”转变的主要支柱。

中小企业间的合作可被视为越韩关系从“数量增长”向“质量进步”转变的主要支柱。

在人力资源合作方面，权成泽援引最新统计报告称，目前在韩国的国际留学生中，越南人数居首位，其中攻读理工科专业的比例相当高。这反映出越南对接触韩国技术和知识的需求。



为确保可持续的人力资源供应，权成泽建议建立两国大学与企业之间的联合教育模式，专注于高科技领域，例如“韩越高科技大学”模式。此外，他还提议以在越运营的韩国企业研发中心为枢纽，促进两国硕博士人才在执行联合项目时进行技术知识分享。通过这种知识交流与共享，双方可以推动“智力流动”而非“人才外流”的机制，建立起一种按“循环”模式在两国之间留住人才的战略架构。（完）