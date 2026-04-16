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越共中央总书记、国家主席苏林会见中国广西壮族自治区党委书记陈刚

苏林祝贺广西的发展成就，相信广西将建成繁荣美丽的社会主义现代化自治区。他表示，广西曾是越南争取民族独立事业中的“大后方”，85年前胡志明主席从广西回到高平直接领导越南革命。 

越共中央总书记、国家主席苏林会见中国广西壮族自治区党委书记陈刚 。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林会见中国广西壮族自治区党委书记陈刚 。图自越通社

越通社河内 ——4月16日晚，正在对中国进行国事访问的越共中央总书记、国家主席苏林在广西壮族自治区南宁市，会见了中共中央委员、广西壮族自治区党委书记、自治区人大常委会主任陈刚。

苏林祝贺广西的发展成就，相信广西将建成繁荣美丽的社会主义现代化自治区。他表示，广西曾是越南争取民族独立事业中的“大后方”，85年前胡志明主席从广西回到高平直接领导越南革命。希望广西继续发扬友好情谊，利用地缘相近的优势，发挥龙头作用，在与越南各地方的合作中实现战略对接。

陈刚表示，越南是广西亲近的邻邦、最重要的合作伙伴之一，广西壮族自治区党委和政府特别重视与越南各地方的友好合作关系，将继续带头全面、有效贯彻落实两党两国最高领导人达成的重要共识，为深化交流合作、增进越中友好关系作出贡献。

双方回顾了近期越南各部委、地方与广西之间交流合作取得的积极成果，特别是各级代表团互访频繁，经贸、科技合作得到重视推动，越南连续27年成为广西最大的贸易伙伴。

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会见现场。图自越通社

关于未来的合作，苏林建议广西与越南各地方在发展战略、经贸、物流基础设施、科技和民意基础等五个战略对接上实现突破。据此，苏林希望广西有效发挥越中边境省份党委书记新春会晤机制的作用，扩大与越南其他地方的合作，分享发展政策、地方规划经验，加强交流，推动更广泛的经济联系，特别是在贸易、基础设施方面，保障通关顺畅，加快推进铁路、公路、海路等多式联运，优先铁路合作，其中包括同登-河内和芒街-下龙-海防等标准轨铁路项目。

关于科技对接，苏林建议双方推动人工智能应用合作，在越南开展绿色农业、清洁能源、可再生能源、高科技加工等项目。


苏林希望双方密切合作，妥善管理陆地边境，及时解决存在的问题和突发情况，为民间交流创造便利条件，挖掘旅游潜力，为2026-2027越中旅游合作年的成功作出贡献。

陈刚高度赞同苏林总书记、国家主席的指导意见，表示广西将制定具体行动计划，落实两党两国最高领导人的共识。希望双方进一步推动各领域务实合作，促进交通基础设施特别是铁路互联互通，在人工智能、大数据等高科技领域开展合作。

陈刚强调，越南优质农产品一直深受广西消费者青睐，广西愿推动进口更多越南农产品，不仅满足广西市场需求，还经广西销往中国其他地区。

陈刚还建议双方加快推进智慧口岸试点建设，为货物通关提供便利，加强广西人民与越南各地人民之间的友好交流和相互了解。（完）

越通社
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