韩国总统李在明即将对越南进行国事访问

据越通社特派记者报道，4月15日晚，越南文化、体育与旅游部同中国文化和旅游部及两国相关机构在北京举行了中越友好专场文艺演出，欢迎越共中央总书记、国家主席苏林和夫人对中国进行国事访问暨庆祝2026-2027越中旅游合作年。