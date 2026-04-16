韩国总统李在明即将对越南进行国事访问

越通社河内——越南外交部发布公报称，应越南越共中央总书记、国家主席苏林及夫人的邀请，韩国总统李在明（Lee Jae-myung）及夫人将于2026年4月21日至24日对越南进行国事访问。（完）
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☕️越通社新闻下午茶（2026.4.16）
越通社新闻下午茶为您梳理今日主要资讯，每天一分钟，知晓天下事！
越南启动加入《信息技术扩展协定》谈判进程
越南已正式向世界贸易组织总干事及各相关委员会致函，申请启动加入《协定》谈判进程。世界贸易组织已将这一通报发送给所有成员。
拓展越中在科技与创新领域的交流合作
4月15日，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长、中央科技、创新与数字化转型指导委员会常务副主任阮维玉前往中关村科技园参观交流。
意大利承诺为越南能源转型项目筹集约5亿欧元
据越南工贸部国外市场发展局消息，在越南国会主席陈青敏对意大利进行正式访问期间，越南工贸部与意大利外交与国际合作部共同举行了越意经济合作联合委员会第十次会议。
越南政府总理黎明兴与新加坡总理黄循财通电话
4月16日上午，越南政府总理黎明兴与新加坡总理黄循财通电话。黄循财对黎明兴当选2026-2031年任期越南政府总理表示祝贺，并希望与黎明兴总理密切合作，共同推动越新全面战略伙伴关系强劲、务实、高效发展。
越共中央总书记、国家主席苏林及夫人离开北京赴南宁市参访
越通社特派记者报道，结束在北京的各项活动后，4月16日上午，越共中央总书记、国家主席苏林及夫人率越南高级代表团离开北京，乘坐高铁前往南宁市进行工作访问。
越南与意大利防务合作取得新进展
据越通社驻罗马记者报道，4月14日下午，越南驻意大利共和国国防武官办事处成立仪式隆重举行。出席仪式的有越共中央委员、国防部副部长阮文贤上将，外交部副部长邓黄江，越南驻意大利大使阮芳英，意大利国防部情报与网络安全副司令吉安安德烈亚·布尔德里尼少将，以及各国驻意大利国防武官。
中国媒体广泛报道越共中央总书记、国家主席苏林与中国领导人会谈会见活动
据越通社驻中国记者报道，4月15日，中国各大电视台、通讯社、网站及主流报纸如央视、新华社、人民网等均积极、突出地报道了越共中央总书记、国家主席苏林与中国领导人的会谈会见活动。
越共中央总书记、国家主席苏林夫人与中共中央总书记、国家主席夫人会面交流
在越共中央总书记、国家主席苏林与夫人对中国进行国事访问期间，正式欢迎仪式结束后，中共中央总书记、国家主席习近平夫人彭丽媛教授与越共中央总书记、国家主席苏林夫人吴芳璃共同参观了中国国家大剧院。
☀️越通社早安咖啡（2026.4.16）
越通社早安咖啡为您梳理昨晚今早的主要资讯，早上几分钟，了解天下事！
越南国会主席陈青敏出席各国议会联盟第152届大会开幕式
当地时间4月15日晚，越南国会主席陈青敏率团出席了在土耳其伊斯坦布尔市举行的各国议会联盟第152届大会（IPU-152）开幕式。
越共中央总书记、国家主席苏林与夫人会见越南与中国将领家属、专家及友好人士代表
越通社特派记者报道，4月15日晚，越共中央总书记、国家主席苏林与夫人在北京会见了越南与中国将领家属、专家及友好人士代表。
越共中央总书记、国家主席苏林出席中越友好专场文艺演出
据越通社特派记者报道，4月15日晚，越南文化、体育与旅游部同中国文化和旅游部及两国相关机构在北京举行了中越友好专场文艺演出，欢迎越共中央总书记、国家主席苏林和夫人对中国进行国事访问暨庆祝2026-2027越中旅游合作年。
共同为越中双边关系构建坚实的物质基础
据越通社驻华记者报道，陪同越共中央总书记、国家主席苏林对中国进行国事访问期间，4月15日下午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀与中共中央政治局常委、中央书记处书记、中央办公厅主任蔡奇举行了会谈。
越共中央总书记、国家主席苏林参观中国共产党历史展览馆
对中国进行国事访问期间，4月15日下午，越共中央总书记、国家主席苏林率领越南高级代表团参观了中国共产党历史展览馆。
推动越美经贸合作关系行稳致远
越南工贸部副部长阮生日新日前与由美国-东盟商务理事会（USABC）主席兼首席执行官、前大使布莱恩·麦克费特斯（Brian McFeeters）率领的企业代表团举行工作会谈。
越南国会副主席阮氏红会见美国-东盟商务理事会高级代表团
4月15日下午，越南国会副主席阮氏红在国会大厦会见了美国-东盟商务理事会（US-ABC）高级代表团。
越南国会主席陈青敏抵达土耳其，开始出席IPU-152大会之行
当地时间4月15日下午，越南国会主席陈青敏和夫人阮氏清娥已抵达土耳其伊斯坦布尔市，开始出席各国议会联盟第152届大会（IPU-152）之行。
越共中央总书记、国家主席苏林会见中国国务院总理李强
越通社特派记者报道，正在对中国进行国事访问的越共中央总书记、国家主席苏林于4月15日下午会见了中国国务院总理李强。
越中深化执法安全合作
4月14日，越共中央政治局委员、公安部长梁三光大将会见了中共中央政治局委员、中央政法委员会书记陈文清；与中共中央书记处书记、中国公安部部长王小洪举行了会谈；会见中国国家安全部部长陈一新。