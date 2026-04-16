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韩国总统李在明即将对越南进行国事访问

应越南越共中央总书记、国家主席苏林及夫人的邀请，韩国总统李在明（Lee Jae-myung）及夫人将于2026年4月21日至24日对越南进行国事访问。

韩国总统李在明。图自越通社
韩国总统李在明。图自越通社

越通社河内——越南外交部发布公报称，应越南越共中央总书记、国家主席苏林及夫人的邀请，韩国总统李在明（Lee Jae-myung）及夫人将于2026年4月21日至24日对越南进行国事访问。（完）

越通社
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