时政

越南政府总理黎明兴与新加坡总理黄循财通电话

4月16日上午，越南政府总理黎明兴与新加坡总理黄循财通电话。黄循财对黎明兴当选2026-2031年任期越南政府总理表示祝贺，并希望与黎明兴总理密切合作，共同推动越新全面战略伙伴关系强劲、务实、高效发展。

越南政府总理黎明兴与新加坡总理黄循财通电话。图自越通社
越南政府总理黎明兴与新加坡总理黄循财通电话。图自越通社

越通社河内——4月16日上午，越南政府总理黎明兴与新加坡总理黄循财通电话。黄循财对黎明兴当选2026-2031年任期越南政府总理表示祝贺，并希望与黎明兴总理密切合作，共同推动越新全面战略伙伴关系强劲、务实、高效发展。

黎明兴总理感谢黄循财总理发来的贺信与贺函，同时分享道，越南即将出台旨在吸引更多外资的新政策，希望新加坡支持越南建设国际金融中心，并扩大及升级新一代越南—新加坡工业园（VSIP）网络，将其与高新技术转让紧密结合。

黄循财高度赞同黎明兴总理做出的评价与建议，并强调新加坡十分重视与越南的关系，愿积极落实已达成的各项合作内容。新加坡总理强调，双方应加强高层交往，深化经济、国防安全等领域的合作，为地区的和平、稳定与发展做出贡献。

黄循财指出，值此VSIP项目落地越南30周年之际，新加坡计划在2026年内将其在越建设的VSIP工业园总数增加至30个。新方同时承诺将继续支持越南的人才培养与人力资源开发，特别是通过签署新的培训协议及将“新加坡发展合作计划”扩大至越南各省市，协助越南培养战略级干部。

vnanet-potal-thu-tuong-le-minh-hung-dien-dam-voi-thu-tuong-singapore-lawrence-wong-8704604.jpg
越南政府总理黎明兴与新加坡总理黄循财通电话。图自越通社

新加坡总理也对两国关系的强劲发展充满信心，并希望在碳信用交易、粮食安全保障合作等新兴领域中的合作将取得突破性进展。

两位总理一致同意继续巩固政治互信，加强各级别尤其是高层代表团互访与接触；维持现有合作机制的高效运行，包括两国总理年度会晤机制；尽早于2026年启动两国执政党之间的战略对话机制；并就保障能源安全问题展开合作。

双方强调将优先投入资源，有效落实 2025-2030 阶段全面战略伙伴关系行动计划。双方一致同意探讨签署关于跨国低碳电力交易的政府间协议，为越南向新加坡出口风能项目成功实施提供法律框架保障。

在国际形势复杂难料的背景下，黎明兴总理建议两国加强在东盟框架下的合作，并在新加坡担任东盟轮值主席国，越南主办APEC峰会的2027年保持紧密协作。此外，双方将加强国防安全合作、打击跨国犯罪，支持国家数据中心、高性能计算与人工智能中心的建设与管理，并推动达成务实、有效的“南东海行为准则”（COC）谈判。

值此机会，新加坡总理黄循财珍重邀请黎明兴总理正式访问新加坡。（完）

越通社
#越南政府总理黎明兴 #新加坡总理黄循财 #越新全面战略伙伴关系 #人工智能中心 #东盟轮值主席国 #APEC峰会 新加坡 越南
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

附图。图自越通社

越新进出口额持续创历史新高

越南稳居新加坡第十大贸易伙伴地位，双边进出口总额接近360亿新元（SGD），同比增长25.7%，较2024年全年进出口总额（316.7亿新元）高出13.56%，创历史最高水平。

资料图。图自越通社

越新进出口额创历史新高

据越通社驻新加坡记者报道，2025 年前 10月，越南继续保持新加坡第十大贸易伙伴地位，双边贸易总额达到 330 亿新元（约 253 亿美元），再度创下越新贸易额纪录。

更多

出席越南驻意大利国防武官办事处成立仪式向国旗敬礼。图自越通社

越南与意大利防务合作取得新进展

据越通社驻罗马记者报道，4月14日下午，越南驻意大利共和国国防武官办事处成立仪式隆重举行。出席仪式的有越共中央委员、国防部副部长阮文贤上将，外交部副部长邓黄江，越南驻意大利大使阮芳英，意大利国防部情报与网络安全副司令吉安安德烈亚·布尔德里尼少将，以及各国驻意大利国防武官。

越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀与中共中央政治局常委、中央书记处书记、中央办公厅主任蔡奇。图自越通社

共同为越中双边关系构建坚实的物质基础

据越通社驻华记者报道，陪同越共中央总书记、国家主席苏林对中国进行国事访问期间，4月15日下午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀与中共中央政治局常委、中央书记处书记、中央办公厅主任蔡奇举行了会谈。

双方工作会谈场景。《工贸部供图》

推动越美经贸合作关系行稳致远

越南工贸部副部长阮生日新日前与由美国-东盟商务理事会（USABC）主席兼首席执行官、前大使布莱恩·麦克费特斯（Brian McFeeters）率领的企业代表团举行工作会谈。

越共中央政治局委员、公安部长梁三光大将（左）与中共中央政治局委员、中央政法委员会书记陈文清。图自越通社

越中深化执法安全合作

4月14日，越共中央政治局委员、公安部长梁三光大将会见了中共中央政治局委员、中央政法委员会书记陈文清；与中共中央书记处书记、中国公安部部长王小洪举行了会谈；会见中国国家安全部部长陈一新。

下龙锦普沿海公路。图自越通社

越共中央政治局批准成立中央直辖市广宁市

受越共中央政治局委托，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀于2026年4月7日签署了关于广宁省现有行政地界基础上成立中央直辖市广宁市的第20-KL/TW号结论。