越通社河内——4月16日上午，越南政府总理黎明兴与新加坡总理黄循财通电话。黄循财对黎明兴当选2026-2031年任期越南政府总理表示祝贺，并希望与黎明兴总理密切合作，共同推动越新全面战略伙伴关系强劲、务实、高效发展。



黎明兴总理感谢黄循财总理发来的贺信与贺函，同时分享道，越南即将出台旨在吸引更多外资的新政策，希望新加坡支持越南建设国际金融中心，并扩大及升级新一代越南—新加坡工业园（VSIP）网络，将其与高新技术转让紧密结合。



黄循财高度赞同黎明兴总理做出的评价与建议，并强调新加坡十分重视与越南的关系，愿积极落实已达成的各项合作内容。新加坡总理强调，双方应加强高层交往，深化经济、国防安全等领域的合作，为地区的和平、稳定与发展做出贡献。



黄循财指出，值此VSIP项目落地越南30周年之际，新加坡计划在2026年内将其在越建设的VSIP工业园总数增加至30个。新方同时承诺将继续支持越南的人才培养与人力资源开发，特别是通过签署新的培训协议及将“新加坡发展合作计划”扩大至越南各省市，协助越南培养战略级干部。



越南政府总理黎明兴与新加坡总理黄循财通电话。图自越通社

新加坡总理也对两国关系的强劲发展充满信心，并希望在碳信用交易、粮食安全保障合作等新兴领域中的合作将取得突破性进展。



两位总理一致同意继续巩固政治互信，加强各级别尤其是高层代表团互访与接触；维持现有合作机制的高效运行，包括两国总理年度会晤机制；尽早于2026年启动两国执政党之间的战略对话机制；并就保障能源安全问题展开合作。



双方强调将优先投入资源，有效落实 2025-2030 阶段全面战略伙伴关系行动计划。双方一致同意探讨签署关于跨国低碳电力交易的政府间协议，为越南向新加坡出口风能项目成功实施提供法律框架保障。



在国际形势复杂难料的背景下，黎明兴总理建议两国加强在东盟框架下的合作，并在新加坡担任东盟轮值主席国，越南主办APEC峰会的2027年保持紧密协作。此外，双方将加强国防安全合作、打击跨国犯罪，支持国家数据中心、高性能计算与人工智能中心的建设与管理，并推动达成务实、有效的“南东海行为准则”（COC）谈判。



值此机会，新加坡总理黄循财珍重邀请黎明兴总理正式访问新加坡。（完）