☀️越通社早安咖啡（2026.4.16）

越共中央总书记、国家主席苏林会见中国国务院总理李强。图自越通社

越通社河内——·越通社特派记者报道，正在对中国进行国事访问的越共中央总书记、国家主席苏林于4月15日下午分别会见了中国国务院总理李强和中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长赵乐际。全文



·越通社特派记者报道，4月15日晚，越共中央总书记、国家主席苏林与夫人在北京会见了越南与中国将领家属、专家及友好人士代表。全文



·4月15日晚，越南文化、体育与旅游部同中国文化和旅游部及两国相关机构在北京举行了越中友好文艺交流活动，欢迎越共中央总书记、国家主席苏林和夫人对中国进行国事访问暨庆祝2026-2027越中旅游合作年。全文



·当地时间4月15日晚，越南国会主席陈青敏率团出席了在土耳其伊斯坦布尔市举行的各国议会联盟第152届大会（IPU-152）开幕式。本届大会主题为“孕育希望，保障和平，为子孙后代维护正义”。全文



·越通社驻北京记者报道，在越共中央总书记、国家主席苏林与夫人对中国进行国事访问期间，正式欢迎仪式结束后，中共中央总书记、国家主席习近平夫人彭丽媛教授与越共中央总书记、国家主席苏林夫人吴芳璃共同参观了中国国家大剧院。





越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀与中共中央政治局常委、中央书记处书记、中央办公厅主任蔡奇。图自越通社

·陪同越共中央总书记、国家主席苏林对中国进行国事访问期间，4月15日下午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀与中共中央政治局常委、中央书记处书记、中央办公厅主任蔡奇举行了会谈。全文



·越通社驻瑞士记者报道，瑞士—越南基于可信数字基础设施人工智能（AI）与金融科技对话于4月13日在苏黎世市成功举办。对话会重点讨论了金融行业面临的核心问题，即如何在确保信任、合规以及跨境数字基础设施安全的前提下充分挖掘人工智能（AI）的转型潜力。全文



·美国、以色列和伊朗冲突正将全球能源安全推向一个充满波动的阶段。在像越南这样快速发展的经济体仍严重依赖化石燃料的背景下，中东局势发展不仅是一场遥远的地缘政治危机，而已成为对经济稳定的直接挑战。全文



·2026年第一季度，房地产市场呈现出截然不同的走势，商品住宅供应量持续大幅下滑，而保障性住房在系列扶持政策的推动下开始发力提速。越南建设部发布的数据显示，市场正进入明显的两极分化阶段——一方面是长期面临的供应短缺压力，另一方面则是市场对通过保障性住房计划实现重新平衡的殷切期待。



·越通社驻欧洲记者报道，越南驻保加利亚大使馆同保加利亚工商会（BCCI）、保加利亚越南企业协会近日在首都索非亚联合举办题为“越南—保加利亚经济与工业合作前景，创新、数字化转型与绿色转型经验分享”研讨会。



·2026-2030年越南国内生产总值（GDP）年均增长超过10%的目标被认为具有可行性，但也对调控和政策协调带来巨大压力。在总体发展格局中，建筑业作为经济支柱产业之一，有望通过基础设施投资、稳定市场和提高执行效率发挥引领作用。



2026年第20届“贡献奖”颁奖典礼于4月15日晚在河内越苏劳动文化友谊宫举行。图自越通社

·由越南通讯社《体育与文化报》主办的2026年第20届“贡献奖”颁奖典礼于4月15日晚在河内越苏劳动文化友谊宫举行。出席典礼并向艺术家、运动员颁发奖项的有越共中央委员、中央宣教与民运部副部长陈青林；越南通讯社党委书记、社长、中央宣教与民运部副部长武越庄以及众多嘉宾。



·印尼总统普拉博沃·苏比延多（Prabowo Subianto）于4月14日在爱丽舍宫与法国总统埃马纽埃尔·马克龙（Emmanuel Macron）举行会谈。两国领导人就“加强战略合作”事宜进行了讨论，内容涵盖武器装备采购及国防工业发展。法国目前被视为印尼在欧洲的重要战略伙伴。（完）