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越共中央总书记、国家主席苏林与夫人会见越南与中国将领家属、专家及友好人士代表

越通社特派记者报道，4月15日晚，越共中央总书记、国家主席苏林与夫人在北京会见了越南与中国将领家属、专家及友好人士代表。

越共中央总书记、国家主席苏林与夫人会见越南与中国将领家属、专家及友好人士代表。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林与夫人会见越南与中国将领家属、专家及友好人士代表。图自越通社

越通社河内——越通社特派记者报道，4月15日晚，越共中央总书记、国家主席苏林与夫人在北京会见了越南与中国将领家属、专家及友好人士代表。

越共中央书记处常务书记陈锦秀，越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀，越南政府副总理兼国防部部长潘文江大将，外交部部长黎怀忠等一同参加。

越共中央总书记、国家主席苏林高兴通报了近期越中两国务实、高效合作关系取得的显著成果。苏林指出，在保持两党两国领导人密切接触与交流的同时，国防安全合作日益走深走实，经贸、投资及交通互联互通合作也取得了许多新突破。

目前，中国是越南最大的贸易伙伴，越南是中国在全球范围内的第四大贸易伙伴。此外，地方合作与民间往来十分活跃。可以说，两党两国关系正处于几十年来最友好、最深刻、最实质和最全面的阶段。

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越共中央总书记、国家主席苏林与夫人会见越南与中国将领家属、专家及友好人士代表。图自越通社

苏林总书记重申，越南与中国是邻邦、传统合作悠久，是全面战略合作伙伴，正携手构建具有战略意义的命运共同体，共同走在共产党领导的社会主义道路上。他明确指出，发展对华关系是越南外交政策中的客观要求、战略选择、自然趋势和头等优先。

借此机会，苏林表示，越南始终珍视并将各位同志和朋友视为越南人民的亲人。苏林总书记指出，越中两国将领家属、专家及友好人士是两国友谊的历史证人。苏林强调，越南党、国家和人民始终铭记并衷心感谢中国党、国家和人民对越南人民给予的巨大、赤诚且重情重义的帮助与支持。

苏林总书记希望未来越中两国将领家属、专家及友好人士继续发挥“传火者”作用，继承、培育并不断发展两国之间的传统友谊，激励后代续写越中两国关系友好历史的新篇章。（完）

越通社
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