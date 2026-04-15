越共中央总书记、国家主席苏林与夫人会见越南与中国将领家属、专家及友好人士代表

越通社河内——越通社特派记者报道，4月15日晚，越共中央总书记、国家主席苏林与夫人在北京会见了越南与中国将领家属、专家及友好人士代表。
越共中央书记处常务书记陈锦秀，越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀，越南政府副总理兼国防部部长潘文江大将，外交部部长黎怀忠等一同参加。
越共中央总书记、国家主席苏林高兴通报了近期越中两国务实、高效合作关系取得的显著成果。苏林指出，在保持两党两国领导人密切接触与交流的同时，国防安全合作日益走深走实，经贸、投资及交通互联互通合作也取得了许多新突破。
目前，中国是越南最大的贸易伙伴，越南是中国在全球范围内的第四大贸易伙伴。此外，地方合作与民间往来十分活跃。可以说，两党两国关系正处于几十年来最友好、最深刻、最实质和最全面的阶段。
苏林总书记重申，越南与中国是邻邦、传统合作悠久，是全面战略合作伙伴，正携手构建具有战略意义的命运共同体，共同走在共产党领导的社会主义道路上。他明确指出，发展对华关系是越南外交政策中的客观要求、战略选择、自然趋势和头等优先。
借此机会，苏林表示，越南始终珍视并将各位同志和朋友视为越南人民的亲人。苏林总书记指出，越中两国将领家属、专家及友好人士是两国友谊的历史证人。苏林强调，越南党、国家和人民始终铭记并衷心感谢中国党、国家和人民对越南人民给予的巨大、赤诚且重情重义的帮助与支持。
苏林总书记希望未来越中两国将领家属、专家及友好人士继续发挥“传火者”作用，继承、培育并不断发展两国之间的传统友谊，激励后代续写越中两国关系友好历史的新篇章。（完）
越共中央总书记、国家主席苏林出席中越友好专场文艺演出
据越通社特派记者报道，4月15日晚，越南文化、体育与旅游部同中国文化和旅游部及两国相关机构在北京举行了中越友好专场文艺演出，欢迎越共中央总书记、国家主席苏林和夫人对中国进行国事访问暨庆祝2026-2027越中旅游合作年。