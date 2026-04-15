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越南国会主席陈青敏抵达土耳其，开始出席IPU-152大会之行

当地时间4月15日下午，越南国会主席陈青敏和夫人阮氏清娥已抵达土耳其伊斯坦布尔市，开始出席各国议会联盟第152届大会（IPU-152）之行。

旅土越南人社群迎接越南国会主席陈青敏一行。图自越通社
旅土越南人社群迎接越南国会主席陈青敏一行。图自越通社

越通社河内——据越通社特派记者报道，当地时间4月15日下午，越南国会主席陈青敏和夫人阮氏清娥已抵达土耳其伊斯坦布尔市，开始应各国议会联盟主席图利娅·阿克松（Tulia Ackson）、秘书长马丁·纯贡（Martin Chungong）的邀请出席各国议会联盟第152届大会（IPU-152），并在土耳其开展若干双边活动。

各国议会联盟第152届大会以“孕育希望，保障和平，为子孙后代维护正义”为主题。按计划，陈青敏将在 IPU-152 大会上发表重要讲话，分享越南对全球及地区问题的远景看法，并提出具体的行动方案，旨在加强议会间合作，为维护和平、稳定及促进全球可持续发展与繁荣做出贡献。会议期间，陈青敏还将同各国议会领导、IPU领导及各国际组织领导代表举行会晤。此外，越南国会还将与各国议会共同讨论提升立法与监督效率的路线图，推动多边合作以实现共同目标。

越南国会主席陈青敏出席各国议会联盟第152届大会（IPU-152），体现了越南国会在IPU框架内始终走在前列，积极推动合作，同时，主动提出和推动多项倡议，为IPU的活动作出切实贡献，愿与各成员国议会和IPU一道落实IPU的决议和倡议，为维护世界各民族的和平、保障可持续发展作出贡献。

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越南国会主席陈青敏抵达土耳其。图自越通社

在土耳其期间，陈青敏还开展一系列双边活动。

自1978年建交以来，越南与土耳其之间的传统友谊和多方面合作关系日益密切和务实并取得积极成果。两国议会合作近期发展良好，双方保持代表团互访、接触以及在双方均为成员国的各议会间论坛上的磋商活动。两国国会均已成立友好议员小组。

越南国会主席陈青敏此访是双方增进政治互信、深化两国国会渠道合作、推动双边关系务实发展的契机。（完）

越通社
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