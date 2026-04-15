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越南国会主席陈青敏与意大利众议院议长洛伦佐·丰塔纳举行会谈

越通社特派记者报道，访问意大利期间，当地时间4月14日下午，越南国会主席陈青敏在意大利众议院驻地与意大利众议院议长洛伦佐·丰塔纳举行会谈。

越南国会主席陈青敏与意大利众议院议长洛伦佐·丰塔纳。图自越通社
越南国会主席陈青敏与意大利众议院议长洛伦佐·丰塔纳。图自越通社

越通社河内——越通社特派记者报道，访问意大利期间，当地时间4月14日下午，越南国会主席陈青敏在意大利众议院驻地与意大利众议院议长洛伦佐·丰塔纳（Lorenzo Fontana）举行会谈。

洛伦佐·丰塔纳强调，意大利是最早与越南建立外交关系的欧洲国家之一，希望进一步加强两国战略伙伴关系。

陈青敏对两国建交50多年和建立战略伙伴关系10多年来传统友好关系的积极发展感到高兴，并强调两国合作潜力仍然巨大，建议将合作领域扩展至意大利具有优势的领域，如时尚、数字经济、绿色经济和能源；同时认为开通河内-米兰直飞航线将有助于促进两国人文交流、推广两国文化和旅游。陈青敏还建议意方继续为旅居意大利越南人社群创造便利条件。

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越南国会主席陈青敏、意大利众议院议长洛伦佐·丰塔纳及各位代表合影留念。图自越通社

陈青敏就今后推动双边关系升级的方向交换意见时建议两国立法机构加强各级代表团互访，分享立法和监督经验，发挥在推动落实双边协议中的作用。与此同时促进议会外交取得实质成果，加强地方对接，并在国际和地区事务中加强协调。

双方一致同意通过双边和多边渠道推动越意关系日益深化和有效发展。陈青敏强调，越南愿充当桥梁纽带，加强意大利议会与东盟议会联盟（AIPA）及东盟之间的关系。

洛伦佐·丰塔纳众表示将支持推动欧盟各成员国议会早日批准《越南-欧盟投资保护协定》（EVIPA），并呼吁欧盟委员会早日解除对越南渔业的非法、不报告、不受管制（IUU）“黄牌”警告。

在国际和地区形势复杂多变的背景下，双方一致同意继续推动对话、巩固政治互信、尊重国际法并支持多边主义。（完）

越通社
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