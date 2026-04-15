越南国会常务委员会第一次会议：通过成立同奈市的原则

越通社河内——继续第一次会议议程，4月14日下午，越南国会常务委员会审议通过关于成立同奈省10个坊的决议，就设立中央直辖市同奈市提出意见，同时通过成立同奈市人民法院和人民检察院的原则。国会副主席阮克定主持会议。



对于成立中央直辖市同奈市的提案，阮克定建议国会常务委员会委员就提交国会审议的文件提出意见，其中包括允许在规划尚未完成前认定为一线城市的内容。政府已责成建设部与地方密切配合，于2026年4月30日前完成规划。



国会经济财政委员会主任潘文买对该提案表示赞同，并认为成立同奈市具备充分的政治、法律和实践依据，将为地方开辟新的发展空间并创造增长动力。对于城市标准，他同意成立10个坊，因其已满足规定条件；同时建议政府和地方制定具体计划，以完善一级城市的其余标准。



关于组织机构，潘文买同意在成立中央直辖市时同步转换人民法院和人民检察院系统的方案。



国防安全与对外委员会主任黎晋进强调，同奈在国防、安全和对外方面具有重要战略地位，是多个重点工程和大型工业区的聚集地，同时也是全国首个在全省范围内完成新农村建设计划的省份。这些因素表明同奈已具备成为中央直辖市的条件。



国会民愿与监督委员会主任黎氏娥表示，提案文件已确保充分的政治和法律依据；征求人民和人民议会意见的程序已按规定执行。对于成立同奈市人民法院和人民检察院，她同意将现有省级机构原样转为市级机构的方案。



国会常务副主席杜文战高度评价政府的呈文，同时强调，在扩大发展空间后，同奈将在政治、经济、国防和安全等方面具有更高的战略地位。实施过程需要保障国防安全，促进各区域之间和谐发展，并制定与长期规划相结合的行动计划。



在会议上，国会常务委员会表决通过了关于成立同奈省10个坊、成立中央直辖市同奈市、成立同奈市人民法院和人民检察院的原则。



阮克定要求最迟于2026年4月16日前完善提交国会审议的文件；预计各项决议将于2026年4月30日起生效。同时，人民和企业的现有证件在未转换前继续有效，如需转换，同奈省将承担费用，以确保为民众和组织提供便利。（完）

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