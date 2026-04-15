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政府总理黎明兴：竞赛奖励工作必须与两位数增长目标紧密挂钩

4月15日上午，越南政府总理、2026-2031年任期中央竞赛奖励委员会主席黎明兴主持召开委员会第一次会议，部署今后的重点任务。

越南政府总理、2026-2031年任期中央竞赛奖励委员会主席黎明兴主持召开会议。图自越通社
越南政府总理、2026-2031年任期中央竞赛奖励委员会主席黎明兴主持召开会议。图自越通社

越通社河内——4月15日上午，越南政府总理、2026-2031年任期中央竞赛奖励委员会主席黎明兴主持召开委员会第一次会议，部署今后的重点任务。

国家竞赛奖励委员会评价称，在国家新发展阶段，竞赛奖励工作需要继续创新，成为激发奉献精神、推动经济社会发展的重要载体和生态体系。各项竞赛运动必须紧跟政治任务，与完成和超额完成各项发展指标相结合；表彰工作必须做到精准、及时，弘扬好模式、好做法。

会议审议并提出了关于落实《全国携手发展经济社会、实现可持续两位数增长目标（2026-2030年）》竞赛运动的计划意见，同时还就授予“人民武装力量英雄”、“劳动英雄”称号给集体和个人提出了意见。

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会议现场。图自越通社

黎明兴在会议总结时责成内务部完善上述竞赛运动的组织实施计划。黎明兴强调，发起竞赛运动必须与越共十四大决议目标相结合，实现可持续两位数增长目标和提高人民生活水平。

黎明兴要求各部委、地方努力百分之百完成《行动计划》中的任务，特别是完善体制、行政改革和数字化转型等内容。竞赛运动需要聚焦发展科学技术、改革创新、提高经济生产率和竞争力，同时注重节电、节油等措施，并为每个单位制定具体指标。

黎明兴强调竞赛运动要面向基层，要求加强行政改革，继续削减经营条件和行政审批手续，以降低人民和企业的成本；发现、表彰和推广先进典型需要与直接从事劳动生产的人员相结合。

黎明兴还要求各部委、地方一把手对处理本单位存在的积压和瓶颈问题负直接责任。竞赛运动将贯穿整个任期，定期进行阶段性总结和全面总结；责成内务部和中央竞赛奖励委员会制定详细计划，确保竞赛运动与各部委、地方的行动计划紧密挂钩。（完）

政府总理黎明兴在会议上发言。图自越通社

黎明兴总理：务必着手消减营商限制条件

4月13日下午，越南政府总理黎明兴主持召开政府常务会议，讨论根据中央第18号结论落实改革、削减行政审批程序、不必要的经营限制、减少有条件的经营行业及行政审批事项分级审批的措施和方案。

越通社
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