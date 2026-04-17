经济

低排放区实施路线图为越南电动汽车市场注入强劲动力

河内从2026年7月起实施的低排放区路线图正在为电动摩托车市场创造巨大推动力。面对油价上涨压力和限制燃油车的政策，民众正倾向于转向绿色交通工具。

从2026年7月1日起，河内将试点在特定时段或一环线内区域限制燃油摩托车。图自越通社
从2026年7月1日起，河内将试点在特定时段或一环线内区域限制燃油摩托车。图自越通社

越通社河内——河内从2026年7月起实施的低排放区路线图正在为电动摩托车市场创造巨大推动力。面对油价上涨压力和限制燃油车的政策，民众正倾向于转向绿色交通工具。

政策创造推力

根据路线图，从2026年7月1日起，河内将试点在特定时段或一环线内区域限制燃油摩托车；到2028年将扩展到整个一环线，并从2030年起逐步推进到三环线以内范围。这意味着许多市民将不得不改变在市区内的出行习惯。

据汽车摩托车专家世达分析称，电动化趋势是必然的，特别是在油价上涨和实施限制燃油车政策的背景下。数据显示，2025年越南电动摩托车销量约达70万辆，其中上半年销量超过20.9万辆，同比增长近100%。越南目前是全球第三大电动摩托车市场，仅次于中国和印度；预计2026年销量可达120-130万辆。

事实上，许多企业的电动车销量已出现强劲增长。VinFast以2025年销量超过40.6万辆领先；雅迪、Pega、Dat Bike和Selex Motor等品牌也取得了积极成果。

从市场角度来看，越南青电动车代理系统营销部负责人阮芳草表示，价格在2000-3000万越南盾的细分市场占据优势，因其符合大多数民众的支付能力。

消费者行为也发生了明显变化，买家越来越关注长期运营成本。VinFast电动车展厅代表表示，前来参观和体验电动车的顾客数量大幅增加，许多客户详细比较燃油车与电动车之间的成本。一些续航里程超过200公里/每次充电的车型因需求快速增长而出现“断货”现象。

基础设施仍是“瓶颈”

除了政策影响外，转向电动车的趋势也源于节省生活成本的需求。然而，充电基础设施仍然是一大障碍，尤其是在公寓楼区域，充电条件仍然受限。

许多人认为，电动车有助于节省运营成本，充电费用低于汽油，维修成本也更低，同时运行安静且利于零排放。然而，充电能力和支持系统仍需改善以满足实际需求。

河内建设局运输管理处副处长阮光辉表示，该市正在大力推进充电站基础设施规划，已排查了100多个潜在位置，并建立扶持机制以吸引企业参与该系统的发展。

总而言之，凭借政府明确的路线图、企业的参与以及消费者行为的改变，河内电动摩托车市场正面临强劲增长的机会。然而，为有效利用低排放区政策，需要同步部署基础设施和机制方面的解决方案，朝着长期绿色、可持续交通方向发展。（完）

越通社
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