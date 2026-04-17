越南国会主席陈青敏会见越南驻土耳其伊斯坦布尔市名誉领事阿里·泰佐尔梅兹

越通社伊斯坦布尔——据越通社特派记者报道，越南国会主席陈青敏在土耳其工作访问期间，于当地时间4月17日下午会见了越南驻伊斯坦布尔市名誉领事阿里·泰佐尔梅兹（Ali Tezolmez）。



陈青敏对越南驻伊斯坦布尔市名誉领事阿里·泰佐尔梅兹为在该地区生活、学习和工作的越南人社群提供支持，积极对接企业、推动两国投资、贸易与旅游合作表示感谢，并强调这些都是非常务实的贡献，有助于深化越南与土耳其的关系，特别是在两国致力于未来提升关系水平的背景下。



陈青敏强调，越南始终重视与土耳其的关系，土耳其是越南在本地区的领先贸易和投资伙伴。他表示，在此次访问期间与土耳其领导人的各场会谈会见中，双方设定了未来将双边贸易额提升至40亿美元的目标。



为推动实现这一目标，陈青敏希望阿里·泰佐尔梅兹以越南驻伊斯坦布尔市名誉领事的身份，继续发挥其作用和威望，助力促进重要的双边合作优先事项。其中包括推动越土自由贸易协定的谈判与签署；游说土方早日承认越南为完全市场经济体。与此同时，减少贸易壁垒，为越南商品进入土耳其的分销和零售系统创造便利条件。

陈青敏向越南驻土耳其伊斯坦布尔市名誉领事阿里·泰佐尔梅兹赠送《越南国会80周年》一书。图自越通社

阿里·泰佐尔梅兹表示，越南与土耳其有许多共同点：两国都经历过争取民族独立的斗争，拥有悠久的文化传统，并都重视家庭价值观。



阿里·泰佐尔梅兹强调，两国关系在多领域正积极发展，并认为未来可拓展至双方具备优势的其他领域进行合作；同时加强民间交流，增进两国地方之间的对接。



怀着对越南国家和人民的美好情感，阿里·泰佐尔梅兹重申将继续陪伴，为未来两国合作与发展作出更多贡献，助力深化越南与土耳其的传统友好关系。（完）