中国媒体：越南始终是周边外交政策中的优先方向

越通社北京——据越通社驻北京记者报道，4月17日，中国共产党机关报《人民日报》发表题为《引领中越命运共同体建设驶入高速发展的快车道》的社论，强调无论国际形势如何变化，中国始终将越南视为周边外交政策中的优先方向。



文章称，4月15日，中共中央总书记、国家主席习近平同来华进行国事访问的越共中央总书记、国家主席苏林举行会谈。双方就共同关心的全局性、战略性问题进行了长时间深入交流，达成许多新的重要共识。中越两党两国最高领导人的战略领航，引领中越命运共同体建设驶入高速发展的快车道。



中越是社会主义友好邻邦和具有战略意义的命运共同体。近年来，两党两国最高领导人多次面对面交流，充分彰显了中越“同志加兄弟”的深厚情谊。党的领导是社会主义的最本质特征和最大优势。捍卫社会主义制度和共产党执政地位，是中越两党最大的共同战略利益。



文章指出，青年是推动社会发展进步的有生力量，也是中越两党两国事业薪火相传的接棒人。此访期间，习近平总书记、国家主席同苏林总书记、国家主席共同会见参加“红色研学之旅”的中越青年代表。这一安排，彰显对两国年轻一代传承红色基因的高度重视，旨在为两国社会主义事业和构建具有战略意义的中越命运共同体凝聚青春力量。

文章认为，中越共同奔向现代化，将给两国人民带来更大福祉。在人民日报发表的署名文章中，苏林总书记、国家主席表示，“越南始终把中国的稳定、高质量发展视为促进地区和平、合作与发展的重要因素，视为包括越南在内的周边国家的重要发展机遇。中国连续20多年保持越南最大贸易伙伴地位，越南则是中国在东盟的第一大贸易伙伴和全球第四大贸易伙伴，双方在经贸领域形成深度互嵌格局，有着广泛的共同利益。此访期间，双方在经济、产供链合作、海关合作、科技、民生、人力资源开发等多领域签署双边合作文件。



双方在世界百年变局下，做推动构建人类命运共同体的伙伴，对于维护地区乃至世界的和平发展具有重要意义。一段时间以来，保护主义不断抬头，经济全球化遭遇逆风，给各国发展带来不利影响。在此形势下，中越共同选择开放合作，共同反对单边主义、保护主义，维护全球自由贸易体制和产业链供应链稳定畅通，有利于为各自发展创造更好的国际环境。



文章结尾强调，无论国际形势如何变化，中方始终将越南作为周边外交优先方向，愿同越方秉持初心、赓续友谊，团结协作、相互支持，继续按照“六个更”总体目标，高质量推进全面战略合作，加快构建更高水平具有战略意义的中越命运共同体。（完）