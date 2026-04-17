经济

越捷航空与浦银金融租赁签署10架中国商飞飞机融资租赁协议

越捷航空公司（Vietjet）与浦银金融租赁股份有限公司（SPDBFL，隶属上海浦东发展银行）刚交换了10架中国商飞C909飞机融资租赁协议文本，进一步拓展越中两国在金融与航空领域的合作。

越捷航空公司与中航客舱系统有限公司签署交换全面合作协议。越捷供图
越捷航空公司与中航客舱系统有限公司签署交换全面合作协议。越捷供图

越通社北京——越捷航空公司（Vietjet）与浦银金融租赁股份有限公司（SPDBFL，隶属上海浦东发展银行）刚交换了10架中国商飞C909飞机融资租赁协议文本，进一步拓展越中两国在金融与航空领域的合作。

该活动在越南驻北京大使馆举行，在越南政府副总理潘文江以及两国高级领导人和龙头企业代表的见证下进行，是越共中央总书记、国家主席苏林应中共中央总书记、国家主席习近平邀请对中国进行国事访问期间的重要活动之一。

根据协议，双方将以经营性租赁（operating lease）方式为10架中国商飞C909飞机提供融资支持。此举有助于提升越捷航空机队运营效率，实现融资渠道多元化，并增强其对国际资本市场的对接能力。

作为一家致力于发展成为跨国航空集团的企业，越捷航空持续拓展国际航线网络并投资现代化机队。上海浦东发展银行作为中国领先的金融机构之一，具备雄厚的资金实力和大型项目融资经验，通过SPDBFL在飞机租赁与融资安排方面发挥重要作用，助力航空公司优化资本结构、推进长期发展战略。

该协议也为越捷航空逐步将中国商飞飞机投入越中航线运营奠定基础，从而拓展区域航线网络，促进双边航空互联互通，并进一步加强区域及全球航空产业链的联动。

同一期间，越捷航空还宣布新开通5条航线，包括河内—杭州、恩施、黄山以及胡志明市—桂林、黄山。其中，河内—恩施和胡志明市—桂林航线已于2026年4月初投入运营。新航线将连接两国重点经济、文化和旅游中心，促进贸易、投资及人文交流，同时响应“越中旅游合作年”。

近年来，越中企业合作不断深化，金融机构与航空公司之间的协同趋势日益明显，推动形成更加灵活高效的合作模式，为在新发展阶段巩固越中全面战略合作伙伴关系作出积极贡献。

作为越南最大的私营航空公司，越捷航空获全球航空安全评级机构AirlineRatings授予最高七星安全评级，并连续多年入选《航空金融》杂志（Airfinance Journal）全球财务与运营表现最佳航空公司50强。（完）

越通社
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