经济

中国南宁市加大创新力度，深化与越南各地的全面合作

据越通社驻中国记者报道，作为广西壮族自治区首府，南宁市持续展现其作为中国南方动态发展中心的地位，并作为推动与东盟合作的重要枢纽，其中越南是其重点合作伙伴。

中国—东盟人工智能创新合作中心将未来科技与东盟文化特色深度融合。图自越通社
中国—东盟人工智能创新合作中心将未来科技与东盟文化特色深度融合。图自越通社

越通社南宁市——据越通社驻中国记者报道，作为广西壮族自治区首府，南宁市持续展现其作为中国南方动态发展中心的地位，并作为推动与东盟合作的重要枢纽，其中越南是其重点合作伙伴。

近年来，南宁市在经济社会领域取得了显著成就，保持了稳定的增长速度。其经济结构正向现代化转型，以高质量服务业和先进技术工业为主导力量。

在发展科技的同时，南宁市继续通过多边合作机制、国际论坛及大规模贸易展会，发挥其作为中国—东盟连接门户的作用。其中，与越南的合作正不断朝着深层与务实方向推进。

目前，南宁市与海防、北宁、北江等越南多个省市保持着紧密的友好合作关系。越南也是该市最重要的贸易伙伴之一，进出口总额在南宁与东盟的贸易总量中占有显著比重。双方的合作领域已不断扩展至投资、物流、农业、高新技术及旅游等多个领域。

此外，南宁与越南各地人文交流、代表团互访以及教育培训合作也保持着常态化开展，为巩固双边关系的社会基础做出了积极贡献。

值得关注的是，人工智能与数字经济被确定为突破性的合作方向。双方可推动在语言AI、机器翻译、数字教育、高科技人才培养，以及智慧城市模型、数字物流和跨境电商等领域的合作。

凭借地理位置相近、基础设施日趋完善以及坚持创新驱动的发展导向，南宁被评为将继续在推动中国—东盟合作中发挥中心作用，同时也是助力新阶段越中全面合作关系不断深化的重要桥梁。（完）

越通社
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