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河内发挥好重要产业技术革新的驱动作用

河内市已通过当代技术唤醒遗产，逐步形成智慧旅游和发展数字技术产业。

河内发挥好重要产业技术革新的驱动作用。图自越通社
河内发挥好重要产业技术革新的驱动作用。图自越通社

越通社河内——河内市已通过当代技术唤醒遗产，逐步形成智慧旅游和发展数字技术产业。市人民委员会颁布关于到2035年重要产业技术革新的第109/KH-UBND号计划，既是“助推器”，又是助力实现系统化和彰显其在数字时代中先锋作用的战略步骤。

三大支柱与技术革新要求

河内正根据政治局关于推进科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议精神，通过第109/KH-UBND号计划实现将科技创新和数字化转型成为主要增长动力的目标。该计划确定了三个重要产业，包括：文化产业、旅游业（重点是文化旅游）和数字技术产业。

这一选择充分反映了首都增长模式的转型方向，即从依赖资源和劳动力转向依靠知识、创新和技术。在这一结构中，数字技术扮演基础性作用，文化产业创造内容，而旅游业是开发和传播价值的渠道。

实践表明，这三个领域在技术应用方面都已初步迈出新步伐。文化产业方面，在还剑湖、西湖区域或博物馆内开展的3D mapping投影、虚拟现实、数字技术结合的艺术空间等活动，有助于革新体验遗产的方式。文物不再“静止”，而是得到数字化，从而增强了互动性。

对于旅游业，技术革新的要求来自于市场的快速变化。游客越来越青睐智能、个性化的体验，使用从搜索、预订服务到目的地体验等各种数字服务。河内已逐步在推广、电子支付、构建数字平台等方面应用技术，但程度还比较分散。

与此同时，数字技术产业不仅是重要产业，还对其他两个领域扮演“杠杆”作用。而当务之急是要从简单的加工、提供服务转向设计、开发“越南制造”产品，逐步深入参与全球价值链。

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外国游客体验河内五城门列车。图自越通社

总体来看，这三个产业的技术革新要求并非源于缺失，而是来自必须走得更快以保持优势的压力。若没有系统性的路线图，现有的优势难以转化为经济实力。反之，如果组织得当，这将是能够创造突破并为增长做出巨大贡献的领域。

激活生态系统以成功实现目标

河内市人民委员会副主席张越勇指示，第109/KH-UBND号计划的部署需要同步进行，有明确的路线图，并与各产业的实际要求相结合。

其中，河内科学技术局牵头，为组织实施工作提供咨询服务，从确定核心技术到构建扶持机制和政策。同时，文化体育局、旅游局等相关厅局，负责评估市场需求、技术获取能力，并分阶段提出具体任务。

值得注意的是，该计划强调了知识和技术发展的核心力量——各所大学、研究院的作用。关于这一问题，邮政通信技术学院院长邓怀北表示，该学院愿配合开展各项科技任务，特别是在人工智能、半导体、信息安全和大数据等领域。

另一方面，越南国家大学下属社会科学与人文大学校长黄英俊强调，文化产业需要朝着将遗产转化为创意资源的方向进行。其中包括遗迹3D数字化、构建虚拟参观系统、在遗产空间中应用技术或发展“遗产技术”人力资源等建议，其被认为符合首都的发展方向。（完）

越通社
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