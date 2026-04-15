越南银行业加快数字化转型 筑牢反欺诈防线

越通社河内——在越共中央政治局关于推动科技、创新和国家数字化转型取得突破的第57-NQ/TW号决议提出全面革新紧迫要求的背景下，金融银行业正加速数字化转型，并取得了初步显著成果。数亿份客户档案得到清理，其中近1.55亿份客户档案完成生物识别认证，数百万笔高风险交易得到及时预警等。这表明数字化努力不仅停留在速度层面，更在于提升行业的透明度和安全性。



加速转型



据越南国家银行信息技术局局长黎黄政光表示，银行业正积极主动开展与《2022-2025年、展望至2030年发展人口数据库、电子身份识别与认证应用，服务国家数字化转型项目》（第六号项目）相关的各项任务。其中关注利用国家人口数据库、VNeID电子身份识别与认证系统、芯片公民身份证，以清理客户数据库，准确识别注册和使用服务的客户身份。



据统计，截至目前，反洗钱局已清理了1.54亿个账户和3600万份客户档案。越南国家信用信息中心比对了约5700万份档案，清理了近4450万份档案。



在各家金融机构和支付中介机构，近1.55亿份客户档案完成生物识别认证，有助于剔除非法账户，提高数据的可靠性。



与此同时，57家金融机构和39家支付中介机构通过手机应用程序部署了芯片公民身份证的应用；63家金融机构通过柜台设备部署了芯片公民身份证的应用；32家金融机构和15家支付中介机构正在部署VNeID应用等。由此，基于标准化数据和精准认证的数字银行生态系统正逐步形成。



同样关于数字化转型，越南国家银行副行长范清河表示，服务于银行业数字化转型的基础设施一直受到重视投资。跨行电子支付系统运行顺畅，确保安全、高效。自动取款机和销售点（POS）终端覆盖全国大部分地区。



最近，越南完成与泰国、柬埔寨、老挝、中国通过二维码进行的跨境零售支付系统对接，并正在与其他一些国家进行二维码支付对接。多样化的数字生态系统为用户带来了诸多便利。



迄今，大部分银行服务都能在数字渠道上实现，许多银行超过95%的交易在数字渠道上完成。无现金支付持续发展，取得了积极成果，为促进数字经济、数字社会、数字政府做出了贡献。



筑牢反欺诈防线



在加快数字化转型的同时，保障支付安全需求日益紧迫，尤其是在高科技犯罪呈上升且更加复杂化的趋势下。



越南国家银行支付局副局长黎文宣表示，管理机构正在部署多项措施，从完善法律体系到加强监督以及在防范欺诈中应用技术，如强化实名认证要求，强制在线交易进行生物识别认证，加大对利用支付账户进行违法活动的惩治力度。



此外，越南国家银行加强与各部委特别是公安部协调，对接人口数据，核对移动用户信息与银行账户信息。



另一个值得关注的是 “支付活动欺诈风险管理、监督与信息支持系统”（SIMO系统）已投入运行。通过该系统，金融机构可以做出立即阻止交易或要求在线交易前进行认证、识别账户的决定，从而有助于减少欺诈行为，保护客户账户安全。



根据使用SIMO系统服务的单位报告，截至2026年4月12日，约有超过370万人次收到预警，其中超过120万人次在收到预警后暂停或取消交易，交易总金额近4.17万亿越盾。

这些初步成果表明，银行业正逐步构建起符合第57-NQ/TW号决议精神的稳固数字平台。然而，前路仍需付出更多努力，从完善体制、升级基础设施到发展高素质人力资源。（完）