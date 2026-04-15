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推动国家目标计划资金到位 奋力实现“不让任何人掉队”目标

来自各国家目标计划的资金正逐步走进生活，帮助人民群众特别是农村、山区和少数民族地区的人民发展生产、改善收入。然而，资金到位进度仍是需要尽早解决的“瓶颈”。

凭借优惠贷款资金，美亚村的慕氏拉女士投建民族服装缝纫厂，创造多个就业岗位，稳定收入，逐步实现可持续脱贫。图自越通社
凭借优惠贷款资金，美亚村的慕氏拉女士投建民族服装缝纫厂，创造多个就业岗位，稳定收入，逐步实现可持续脱贫。图自越通社

越通社河内——来自各国家目标计划的资金正逐步走进生活，帮助人民群众特别是农村、山区和少数民族地区的人民发展生产、改善收入。然而，资金到位进度仍是需要尽早解决的“瓶颈”。

在老街省，各国家目标计划资金通过提供种苗、技术指导和培训，在支持商品化牲畜养殖方面得到有效实施。借此，许多农户逐步提高了生产效率，改变了生产方式思维，走向自主和可持续生计。

在承天顺化、岘港和河静等中部地区，来自新农村建设和可持续减贫计划的资金被整合用于发展药材种植、散养鸡养殖和养蜂取蜜等模式。许多家庭规模的经营模式已发展成为合作组、小型合作社，为当地居民创造就业和增加收入。

在九龙江三角洲，以金瓯省为例，国家目标计划资金支持转换适应气候的生产模式，如虾-林、蟹-林模式，既有助于增加收入，又有利于保护生态系统，创造可持续生计。

尽管各国家目标计划带来的利益非常明显，但2026年头几个月这些计划的资金到位进度却处于较低水平。据财政部报告，对于各国家目标计划中的公共投资资金，截至2026年第一季度末，累计拨付3820.3亿越盾，仅完成计划的4.9%（包括获准结转至2026年的资金和2026年地方财政预算计划）。经常性经费累计拨付3771.8亿越盾，完成预算的4%（包括已办理结转手续的中央财政预算和2026年地方财政预算）。

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太原省同喜乡使用生物安全控制技术的一个养鸡厂。图自越通社

主要原因是许多地方在完善投资手续、批准项目以及颁布支持标准和定额方面还存在困惑，部分计划内容缺乏具体指导，导致实施进度缓慢。

政府和政府总理多次要求各部委抓紧完善指导性文件，破解体制机制障碍，同时加大向地方分权放权力度，并压实“一把手”责任。

财政部还建议，在条件具备时加快资金分配和下达计划；审查并简化审批流程，特别是针对小型项目；加强检查监督，及时解决困难，并将资金拨付责任与各单位任务完成情况的评估挂钩。

经济专家指出，及时疏通资金流是发挥各国家目标计划效益的重要条件。当资源得到快速、正确的到位，有效的生计模式就有条件推广，为实现包容性发展和“不让任何人掉队”的目标作出贡献。（完）

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越通社
#国家目标计划 #资金到位 #不让任何人掉队 #少数民族 越南
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越南—新纪元

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