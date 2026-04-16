永隆省开展多项关爱高棉族同胞欢度传统新年的活动

越通社永隆——4月15日，由国会民族委员会副主席丁氏芳兰为团长的国会民族委员会工作代表团走访慰问了永隆省高棉族同胞，并向他们致以2026年传统新年（Chol Chhnam Thmey）的祝福。



丁氏芳兰女士强调，Chol Chhnam Thmey传统新年具有神圣的意义，体现了高棉族同胞独特的文化特色和丰富的精神生活；同时也是感恩祖先、祈求风调雨顺、国泰民安、生活温饱幸福的时刻。她记录并高度评价了高棉族同胞在经济社会发展、维护文化特色、巩固全民族大团结方面所做的贡献；同时肯定了各位宗教人士、有威望人士在动员同胞遵守党的主张、国家的政策和法律，践行“利道益世”，为日益牢固地建设全民族大团结贡献力量的重要作用。

国会民族委员会工作代表团与永隆省爱国僧侣团结会及高棉族同胞地区有威望人士合影留念。图自越通社

丁氏芳兰表示，近期，由于党和国家及地方政府的关心，高棉族同胞的物质和精神生活不断提高；各项民族政策有效实施，为可持续减贫和新农村建设作出了贡献。值此新年之际，她希望同胞们继续发扬团结传统，维护和传播美好文化价值，积极劳动生产，携手建设日益发展的家乡。



越南党和国家始终特别关注少数民族地区的教育工作，尤其是民族寄宿制学校系统。许多地方领导、干部成长自这一环境，可见学校在为少数民族地区培养人力资源、培育干部队伍中的重要作用。

永隆省全省人口近340万，其中高棉族同胞占10%以上。今年的传统新年于2026年4月14日至16日举行，共三天。值此之际，该省开展了多项切实活动，关怀高棉族同胞的物质和精神生活。

4月14日至15日两天，永隆省国会代表团向当地高棉族贫困户、近贫户赠送了660份新年慰问品。此前，永隆省越南祖国阵线委员会从“致力于贫困人口”基金和动员社会资金中拨出近25亿越盾，向贫困户、近贫户、困难家庭赠送了近5000份慰问品（每份价值50万越盾）。



永隆省委、人民议会、省人委会、省越南祖国阵线委员会组织了800多名干部、有威望人士、宗教人士及优秀高棉族同胞代表参加的见面会。同时，该省成立了多个代表团，走访慰问了156座高棉南宗佛教寺庙、教育培训机构及为高棉族同胞服务欢度新年的艺术单位等。



Chol Chhnam Thmey传统新年不仅是高棉族同胞迎春过年的日子，也体现了团结、社区紧密相连的精神，巩固了全民族大团结。（完）