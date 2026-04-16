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以语言促相通：2026年“国际中文日”活动在河内举行

以语言促相通：2026年“国际中文日”活动在河内举行

2026年“国际中文日”活动在河内举行。图自互联网
2026年“国际中文日”活动在河内举行。图自互联网

越通社河内——4月15日上午，河内国家大学下属外国语大学在河内举行2026年“国际中文日”系列活动，旨在深化越中民间友好情谊，提升青年一代在国际一体化进程中的跨文化实践能力。

本次活动紧扣大学生发展进程，设计了形式多样的文化体验。参与学生通过书法、京剧脸谱绘画、剪纸及汉服展示，直观感受中国美学与历史底蕴。期间还举办了“汉语多彩世界”演讲比赛及“中华印记”文艺汇演，通过辩论、话剧及歌舞等形式，全面考察学生的语言功底及对中国地理历史、文学艺术的理解。此外，校方还为大四学生举行了温馨的送别活动。

中国驻越南大使馆教育参赞罗耀光在致辞中强调，语言是促进民心相通的桥梁，使馆将持续支持双方教育合作日益深处走实。外国语大学副校长河黎金英副教授表示，举办此类活动是该校全面培养战略的重要环节，旨在培养外语能力与人文素养兼备的高素质人才。

2026年“国际中文日”的成功举办，再次彰显了外国语大学在人才培养领域的引领作用，为推动越中友好合作伙伴关系不断迈上新台阶作出了积极贡献。（完）

越通社
#民间交流 #越中关系 #中文 #国际日
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