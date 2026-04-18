海防市致力筑牢全民健康保障体系

越通社海防市——海洋医学研究所是海洋岛屿地区人民的领先医疗卫生机构。凭借在特殊医疗领域所作出的突出贡献，海洋医学研究所已率先落实越共中央政治局2025年9月9日颁发关于加强保护、照顾和提升人民健康水平的突破性举措的第72-NQ/TW号决议。



成立25年来后，海洋医学研究所已成为全国水下与高气压医学专业医疗机构。研究所已成功救治了多种与压力相关的特殊疾病，如潜水事故、减压病以及压力性损伤等。同时，研究所还积极开展社区健康服务项目，将医疗服务带到渔民及沿海居民身边，并不断拓展国际合作关系。这些都为其有效落实第72-NQ/TW号决议，特别是“全面提升医疗服务质量、促进专科医疗发展以及保障医疗安全” 奠定了坚实基础，因为每一名渔民都是守护祖国海洋主权的“海上活界碑”。



海洋医学研究所所长阮宝南博士、医生介绍，研究所取得的一项突出成果是为海上船只提供远程医疗（Tele-Medicine）咨询服务。通过这一形式，研究所的顶尖专家已成功为在太平洋、印度洋、大西洋各海域作业的船员提供了数百例事故和危重疾病的远程急救指引。同时，专家们还为在特区发生的多起突发疾病和事故提供了及时、有效的救治咨询，并随时愿意通过远程医疗系统为全国远洋捕捞船只、水产加工人员及海上劳动者提供急救咨询服务，使船只无需靠岸即可继续航行。此外，研究人员还为越南船只在国外处理涉医纠纷提供专业咨询。海洋医学研究所集体的共同努力已逐步确立其作为具有公信力的专业中心的地位，为保护、照护并持续提高全民，尤其海洋和岛屿地区居民健康水平作出重要贡献。



海洋医学研究所的医生为海岛与边境地区孩子们免费看病。图自越通社

阮宝南表示，海洋医学研究所明确了未来阶段若干重点发展方向，包括大力推进科研工作，着力培养高质量人才队伍，加大对基础设施和先进设备的投入力度，并拓展国际合作范围等，从而进一步加强人民健康保护与照顾工作，与全国医疗卫生系统一道抓好第72-NQ/TW号决议落实。



海防市人民委员会副主席武进凤透露，为推动第72-NQ/TW号决议落地见效，海防市已出台至2030年提升公立医疗卫生体系能力方案，预计总经费45万亿越盾。这是一项具有战略意义的重要举措，体现海防市在建设配套、现代化医疗体系，满足新阶段发展需求的坚定政治决心。



与此同时，海防市坚持推进医疗卫生事业全面发展，致力打造全方位保障全民健康城市模式。在这一发展进程中，市领导始终高度重视并高度评价包括海洋医学研究所在内的中央级医疗机构的作用。



据海洋医学研究所介绍，越南是一个沿海国家，海岸线长达3360公里，全国34个省市中有21个拥有海域，约50%的人口生活在沿海地区。约有600万劳动者从事海洋经济相关行业。海洋不仅是经济发展的重要空间，还是关乎国防安全和国家主权的战略空间。（完）

