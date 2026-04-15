越南政府副总理范氏清茶：完善特殊机制，加快推进烈士身份信息鉴定工作

越通社河内——4月15日下午，越共中央书记处书记、政府副总理、烈士遗骸搜寻、归集与身份确认国家指导委员会（简称515号指委会）主任范氏清茶召开会议，讨论“烈士遗骸搜寻归集与身份鉴定500天行动”执行情况以及关于为对信息不全烈士遗骸进行采样、检测、身份信息鉴定工作制定特殊机制政策的决议草案。



范氏清茶在会议上发言时强调，“烈士遗骸搜寻归集与身份鉴定500天行动”的目标定得如此之高，不能调整或后退，因为这是党的一大主张，已得到中央指导委员会高度一致。需要确定这是重要的政治任务，集中优先各种资源和条件来执行。



范氏清茶表示，为了完成这一目标，各部委、行业和地方高度集中部署任务，发挥领导人的角色和责任，遇到任何障碍都要主动排除，各部门之间必须紧密协调。



内务部吸收各部委、行业和单位的意见，重点完善关于为对信息不全烈士遗骸进行采样、检测、身份信息鉴定工作制定特殊机制政策的决议草案，并尽早提请政府审议颁布，为任务部署创造法律基础。同时，制定系列特殊机制政策，集中彻底解决积压问题，填补政策空白。



在广治省向立乡搜寻和归集烈士遗骸。图自越通社

内务部抓紧完成《革命有功人员优抚法令》，在2026年5月征求政府成员意见，于2026年5月底提请国会常务委员会审议。同时，完善关于烈士、烈士墓地和烈士陵园的数据库，为烈士遗骸搜寻、收集和身份信息鉴定工作奠定基础。



范氏清茶还要求各部委行业对烈士遗骸和亲属进行采样、检测；汇总、颁布烈士身份信息鉴定决定；按权限解决相关制度政策；执行定期报告制度等。



政府副总理还要求指导委员会常设机构加大对“烈士遗骸搜寻归集与身份鉴定500天行动”的宣传力度，以传播其深刻的政治、社会和人道主义意义。（完）