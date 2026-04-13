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中越边民友好(水口)医疗服务站正式启用

10日，中国广西壮族自治区崇左市龙州县中越边民友好（水口）医疗服务站正式揭牌启用。有助于完善当地跨境医疗服务体系。

在越中第十次边境国防友好交流活动框架下，越南人民军与中国人民解放军军医力量联合为当地民众开展医疗义诊服务。图片来源：越通社
在越中第十次边境国防友好交流活动框架下，越南人民军与中国人民解放军军医力量联合为当地民众开展医疗义诊服务。图片来源：越通社

越通社河内——10日，中国广西壮族自治区崇左市龙州县中越边民友好（水口）医疗服务站正式揭牌启用。有助于完善当地跨境医疗服务体系。

据越通社驻中国记者报道，该服务站重点解决两国边民就医难题，优先发展中医及康复医学等专科，同时开展针灸、拔罐、艾灸等技术服务。此外，服务站还定期组织跨境义诊、健康宣教及免费体检等活动。

该服务站还加强与水口边防、海关等职能部门的协作，优化跨境转运、急救及诊疗流程，保障“生命通道”高效畅通。

水口镇中心卫生院院长闭金宝表示，站内各功能区已配备中越即时互译系统，有效提升医务人员与越南患者之间的沟通效率。同时，服务站已与当地医疗机构建立合作机制，推动双向转诊，拓展跨境医疗合作空间。

水口镇毗邻越南，边境线长约41公里。近年来，越南患者赴水口镇卫生中心就诊人数持续增长，从2023年的342人次增至2025年的717人次，显示出跨境医疗需求日益增加。

近年来，广西不断加强与越南的医疗合作，开通跨境急救“1369生命直通车”，并在东兴市人民医院设立“中越友好病房”，为越南患者就医提供便利。过去5年间，广西边境地区医疗机构已累计接诊越南门诊患者超过5.3万人次。（完）

越通社
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