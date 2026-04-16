越通社山罗省——4月15日，山罗省人民委员会在木州坊举行会议，公布了至2045年木州国家旅游区建设总体规划调整方案。



具体而言，本次规划调整的研究范围面积约205405公顷，涵盖了木州、木山、云山、草原4个坊，以及团结、龙合、清山、新安、云湖、双科、苏务、春芽等乡。



根据发展定位，木州国家旅游区将被打造成为全国旅游发展的动力之一，力争到2045年发展成为具备配套且现代化社会与技术基础设施体系的国家级及国际级旅游、度假与文化中心；同时提供多样化、高质量、具有品牌特色及区域竞争力的旅游产品。



山罗省人民委员会副主席阮明进发表讲话。图自越通社

与此同时，此次规划的调整明确了绿色、可持续发展的方向，旨在将木州建设成为西北地区、全国乃至国际旅游版图上富有魅力目的地。值得关注的是，规划将该区域划分为四个发展分区，包括动力中心区，重点建设区域及国家级的旅游基础设施和服务；北部地区（以苏务为发展极）：凭借沱江发展生态旅游；东部地区（以清安为发展极）：大力推动社区旅游；南部地区（以清山为发展极）：结合春芽自然保护区和龙国际口岸区域发展生态旅游。山罗省人民委员会副主席阮明进在会上强调，此次规划的调整是一个重要的转折点，满足新阶段的发展要求，并与当地两级地方政府组织模式相适应。



山罗省人民委员会副主席强调，此次规划调整是一个重要的转折点，不仅满足了新阶段的发展要求，还与两级地方政府组织模式相适应。



将木州打造成为西北地区富有魅力目的地。图自越通社

山罗省人民委员会副主席阮明进要求，建设厅应尽快将规划调整内容纳入数据库系统，并广泛发布信息，以便民众和企业查阅。各厅、局、部门要加强对规划执行情况的指导、检查与监督。



各乡、坊人民委员会需主动审查并调整相关规划，确保其同步性。同时呼吁各投资者和企业关注并根据可持续、高质量的发展导向进行投资研究，并与环境保护及地方文化特色保护紧密结合。此外，媒体机构应加大宣传力度，向国内外游客推广木州国家旅游区的形象。



凭着高度的政治决心以及民众和企业界的共识，结合现有潜力与科学、高质量的规划方案，木州国家旅游区有望实现突破性发展，成为极具吸引力的目的地，为山罗省经济社会发展的总体目标做出重要贡献。（完）