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2026年第一季度：越南旅游业增长势头强劲

2026年第一季度，越南旅游业取得骄人增长。具体而言，越南接待国际游客量约676万人次，较2025年同期增长12.4%，创下历史新高。国内游客量约达3700万人次。旅游总收入约为267万亿越盾。

帕丁顶（Pha Din Top）旅游区樱桃花盛开，吸引众多游客。图自越通社
帕丁顶（Pha Din Top）旅游区樱桃花盛开，吸引众多游客。图自越通社

越通社河内——2026年第一季度，越南旅游业取得骄人增长。具体而言，越南接待国际游客量约676万人次，较2025年同期增长12.4%，创下历史新高。国内游客量约达3700万人次。旅游总收入约为267万亿越盾（约合人民币762.8亿元）。

在越南文化体育与旅游部的2026年第一季度例行记者会上，越南国家旅游局副局长阮氏花梅表示，面对国际局势波动及中东局势的影响，越南国家旅游局已主动开展研判，评估形势，并与相关部门协调开展旅游管理活动。由于中东局势导致东南亚及欧洲多国旅游线路及机票价格趋于上涨，旅游局已与各旅游企业交换意见，旨在确保旅游线路价格稳定在合理水平。

这也是树立越南旅游形象的契机，重点确立越南作为安全、稳定、具有吸引力、且可提供符合全球趋势旅游产品的目的地的地位。

今年第一季度，旅行社系统及旅游从业人员在数量和质量上均实现持续增长。旅游住宿基础设施投资聚焦提质增效。在宣传推广方面，旅游部门主动开展了多项大规模活动。与此同时，政策机制的制定与完善工作得到进一步加强。数字化转型被确定为提升行业竞争力的重要动力。


第二季度，旅游业将继续完善并开展新阶段旅游发展的一系列方案。同时，落实《2017年旅游法》的研究、审查与修改任务；调整《2021-2030年阶段及2045年远景展望旅游系统规划》。

此外，旅游部门将配合筹备“2026年嘉莱省国家旅游年”框架内的各项活动；研究并导向开发“来到以认知——来到以体验——来到以触动情感”三个层次的旅游产品；参加在韩国举行的亚太旅游协会（PATA）年度峰会以及在泰国举行的东盟旅游工作组会议。（完）

越通社
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