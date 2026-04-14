顶住油价“冲击”越南旅游业创下新纪录

越通社河内——尽管受到中东冲突爆发的共同影响，但越南3月份仍接待国际游客超过200万人次，并创下2026年第一季度有史以来的最高增长纪录。



据统计总局数据，2026年3月，越南接待国际游客近210万人次，同比增长1.3%。累计第一季度，国际游客量达约676万人次，较2025年同期增长超过12%，创下有史以来最高纪录。值得注意的是，这是越南旅游业首次连续三个月每月接待国际游客超过200万人次。



越南国家旅游局称，这一结果表明在全球环境仍存在诸多不确定性的背景下，越南旅游业的吸引力和韧性。



胡志明市技术大学（HUTECH）旅游-餐厅-酒店管理系副主任曾聪仁认为，越南连续三个月每月保持国际游客量超过200万人次是一个非常积极的信号，特别是在世界局势复杂多变的背景下。然而，进入2026年第二季度，旅游业预计将面临诸多挑战，燃料价格上涨导致机票价格上涨10-25%，甚至有些航线涨幅高达40%，直接影响出行需求，特别是对价格敏感的市场。

国际游客参观古芝地道遗迹区。图自越通社

曾聪仁认为，为保持增长势头，旅游业需要加大对高端旅游产品的推广力度，瞄准高消费能力游客群体；同时利用国际客源流向趋势，通过拓展航线、签证政策和合适产品，继续开发俄罗斯和印度等新兴市场。对于中国和韩国等传统市场，需要制定专门战略以维持和吸引游客回流。



经济与旅游发展研究院副院长杨德明认为，要正确看待当前问题，需要将越南旅游业置于一个长期的发展进程中来审视。与此同时，提升游客体验和优化消费被视为当前发展阶段的重要因素。越南旅游业的一大瓶颈是购物环节，许多纪念品体积大、运输成本高。



越南部分地方已同步实施解决方案以改善体验，同时发展基础设施和推出刺激消费计划。专家认为，为保持增长势头并提高效益，越南旅游业需要继续升级体验，以可持续的方式推动游客消费。（完）