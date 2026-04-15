岘港市重启连接到俄罗斯及独联体多条航线 加快吸引国际游客

越通社岘港——岘港市旅游业继续发挥其作为支柱经济产业的作用，保持两位数增长，为当地经济社会发展做出重要贡献。2026年，岘港市推出多项旅游促销计划，力争实现接待游客人数近2000万人次的目标。



从2026年4月起，岘港正式重新开通来自俄罗斯及独联体（CIS）国家的航班，标志着岘港恢复与潜力巨大的国际市场的连接，助力推动2026年旅游业增长。



为了给游客留下美好印象，岘港在T2国际航站楼组织了艺术表演、赠送鲜花及纪念品、推介旅游宣传资料等欢迎活动。除了恢复航线外，从4月13日至18日，岘港还接待了由250多家旅游企业组成的考察团（Famtrip），对当地旅游产品和服务进行调研。预计于4月17日至18日举行的国际与当地企业对接座谈会，将有助于推动俄罗斯及独联体游客到访岘港。



在国际市场波动背景下，俄罗斯及独联体国家被评估为具有高消费能力和停留时间较长特征的潜在客源市场。2026年前三个月，岘港接待国际游客约230万人次，其中俄罗斯及独联体游客超过10万人次，占比约4.35%。岘港旅游业定下2026年增长率30-40%的目标，其中俄罗斯及独联体市场被确定为重要驱动力之一。



从2026年4月至10月，从俄罗斯及独联体飞往岘港的航班预计将达到近570架次，载客量约12万人次。航线网络不仅连接到哈萨克斯坦，还扩展至乌兹别克斯坦、白俄罗斯以及符拉迪沃斯托克、哈巴罗夫斯克、新库兹涅茨克、巴尔瑙尔等多个俄罗斯城市。大部分航班以包机（Charter）形式运营，确保灵活性并符合市场需求。





2026年第一季度，岘港接待住宿游客420万人次，较2025年同期增长15.3%。其中，国际游客约为230万人次，国内游客约180万人次以上。2026年全年的目标是接待住宿游客1900万人次以上，力争住宿、餐饮及旅行服务营业额达到约70万亿越盾（约合人民币184亿元）。2026年初保持的增长势头，为该市完成既定目标奠定了坚实基础。



凭借清晰的战略导向和同步的解决方案，岘港正努力提升竞争力和区域内具有吸引力的旅游目的，确立其作为地区重要旅游目的地地位，迈向旅游业的可持续发展。（完）